Las mentiras y soflamas del vicepresidente de Vox en Castilla y León

Las palabras del líder autonómico de la extrema derecha y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, han hecho saltar las alarmas de los defensores de los derechos humanos básicos. El representante dijo el pasado martes a la procuradora con discapacidad del PSOE, Noelia Frutos, que le iba a responder "como si fuera una persona como las demás".

No es la primera vez que el dirigente de Vox realiza declaraciones ofensivas o que son directamente mentira. García-Gallardo ha arremetido contra la educación sexual en los colegios e institutos, el derecho al aborto y, ahora, las personas con diversidad funcional. En concreto, estas son las barbaridades que más han llamado la atención.

Enseñar posturas sexuales a niños de seis años

El vicepresidente autonómico se vio obligado a rectificar después de recriminar al Gobierno central mostrar posturas sexuales en las escuelas, como crítica a la educación integral e inclusiva. "¿Por qué están tan obsesionados ustedes con enseñarles prácticas sexuales a los niños?", preguntó.

Después añadió, con un tono jactancioso, que los niños de seis años no necesitan conocer "posturas sexuales, el sexo no binario, el sexo fluido, el mediopensionista...". Finalmente tuvo que admitir la falsedad de sus palabras.

Triturar niños en el vientre

A colación de los derechos de las personas con diversidad funcional, García-Gallardo decidió instrumentalizar su causa para atacar el derecho al aborto de las mujeres y personas gestantes. El representante de la extrema derecha afirmó, también falsamente, que las interrupciones voluntarias del embarazo "trituran a los niños con discapacidad en el vientre de su madre".

El vicepresidente pronunció estas palabras después de haberse dirigido a Noelia Frutos faltándole el respeto. Mientras los socios de Gobierno no han querido hacer declaraciones sobre las últimas soflamas del ultraderechismo, éstas no se quedaron sin contestar. "Usted no llega ni a la suela de los zapatos de las mujeres de esta tierra", respondió la procuradora socialista.

El oscuro pasado de García-Gallardo en Twitter

El burgalés colecciona un largo historial de comentarios que fomentan el odio, que además dejan su figura como político en evidencia. Cuando se dio a conocer su candidatura en las elecciones de Castilla y León, tuvo que borrar muchos de sus tuits por ser extremadamente misóginos, homófobos y racistas.

La hemeroteca no ha beneficiado a la imagen de García-Gallardo. En la misma época en la que estalló el escándalo de sus comentarios por redes sociales, se difundió un vídeo de El Intermedio grabado en 2011 en el cual el actual vicepresidente de la Junta defendía fervientemente a Mario Conde, el exbanquero condenado por el caso Banesto y uno de los mayores morosos a Hacienda según la lista de 2021.