El PSOE de Madrid afronta unos meses decisivos para hacer frente a Ayuso y Almeida

El PSOE aprobó en su Comité Federal del pasado día 23 de julio su calendario de primarias. Los socialistas consideran que su "momento electoral" que marcará el pulso real de cara a las siguientes generales, llegará en mayo del próximo año. Tocan entonces elecciones municipales y autonómicas. A esta cita el PSOE llega con diferentes sensaciones dependiendo de los territorios. Uno de los lugares clave es Madrid. Tanto en la capital como en la Comunidad Autónoma los socialistas no tienen ya la hegemonía de la izquierda y son tercera fuerza política tras Más Madrid. El proceso de primarias será el primer paso para comprobar las fuerzas del partido.

Tanto José Luis Martínez Almeida como Isabel Díaz Ayuso tienen liderazgos consolidados. El alcalde de la capital ha salido indemne de la crisis interna del PP y de las investigaciones sobre las comisiones de las mascarillas. Algunas encuestas publicadas en los últimos meses incluso le dan mayoría absoluta.

La presidenta autonómica fue la vencedora del duelo fratricida en los populares y que acabó con la salida de Pablo Casado. La Fiscalía Anticorrupción, además, ha archivado la causa por el contrato de mascarillas que benefició económicamente a su hermano. Los socialistas consideran, no obstante, que su techo electoral ya ha pasado y que partir de ahora irá cayendo.

La primera incógnita a resolver serán los nombres de las personas candidatas. La federación socialista madrileña siempre ha sido un foco de tensiones y problemas internos por su relevancia. La situación, vista desde fuera, parece ahora más pacificada que en otros momentos recientes. Pero eso no quita para que los movimientos se sucedan desde hace meses de cara al proceso de primarias.

Tres posibles nombres para la alcaldía y una favorita

En diciembre del año pasado se creó la agrupación socialista de Madrid ciudad. Fue una de las primeras decisiones que tomó Juan Lobato al ganar las primarias y convertirse en nuevo secretario general a nivel autonómico. Era una anomalía clara para el PSOE no contar con una estructura propia en la capital.

La secretaria general de esta nueva agrupación es Mercedes González. Ha ejercido como concejal en el Ayuntamiento de Madrid y desde el pasado año es delegada del Gobierno en Madrid. Muy cercana a Pedro Sánchez, está considerada como la favorita de Ferraz. De hecho, ha tenido algunos momentos en los que se le ha dejado el foco en la sede federal como por ejemplo antes de la Comisión de Investigación sobre los comisionistas pese a no tener un cargo municipal. El propio presidente los ha arropado públicamente esta primavera.

De momento no ha oficializado su candidatura y en el caso de que lo hiciera queda la incógnita de si optaría por dejar su actual cargo en la Delegación de Gobierno o no. "No es un sitio para hacer campaña", reconocen algunas voces del PSOE consultadas.

El segundo nombre que suena es el de Mar Espinar. Es la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento y está tratando de canalizar la oposición a Almeida. La concejal, con experiencia en el Consistorio, no ha descartado en ningún momento presentarse a este proceso, tampoco en una entrevista realizada con este medio hace unos meses.

En el partido se vio un poco de ruido a principios de julio cuando la agrupación socialista celebró una Convención. En ella, la ya exvicesecretaria general, Adriana Lastra, encumbró a González y Lobato como candidatos en 2023. Hasta Almeida ha querido hurgar en la división, apostando en declaraciones públicas por Espinar y criticando a González.

Por último, otro nombre es mencionado de manera habitual en las quinielas. Se trata de la concejal Enma López, con mucha visibilidad pública en redes sociales. Su caso es más complicado salvo giros notables de los acontecimientos. Apoyó la candidatura de Javier Ayala contra Lobato y no tiene cargos orgánicos. La necesidad de recoger una cantidad importante de avales dificulta en estos momentos sus opciones.

Pese a todo, algunas voces socialistas consideran que nadie está tranquilo ante este proceso. Y que la mencionada Convención fue un ejemplo. Es decir, que todo puede cambiar de un día para otro y que las decisiones tanto a nivel regional como federal, animando a una u otra candidata, se cristalizarán al inicio del nuevo curso. "Todo está abierto aunque parezca que no", afirman fuentes conocedoras de la vida interna socialista.

En este sentido, no se descartan sorpresas de última hora en las primarias, especialmente en las de Madrid ciudad. Algunos nombres que han ido sonando como posibilidad son los de integrantes actuales del Consejo de Ministros como Margarita Robles, Reyes Maroto o Fernando Grande Marlaska. Todo está abierto durante este mes de agosto.

Lobato sin rivales visibles

Más tranquila parece a priori la candidatura de Lobato a las autonómicas. Él mismo sí ha dejado claro que concurrirá al proceso de primarias. En una entrevista publicada con este medio el pasado mes de junio confirmaba que no había ninguna duda de que concurriría al proceso. Y así lo confirmó él mismo nada más aprobarse el calendario.

El líder regional está tratando de tejer un perfil propio como "barón" regional de los socialistas en una Comunidad Autónoma donde el PSOE no gobierna desde el año 1995. Considera que la federación no debe tener tutelas de Ferraz y que la relación en estos momentos está siendo muy positiva. El partido le ha potenciado también en los momentos más complicados mediáticamente de Ayuso para tratar de desgastara con la corrupción.

Por el momento, nadie parece haberse postulado para hacer frente a Lobato. También será muy interesante seguir los procesos en ciudades importantes del sur de Madrid, feudos habituales del PSOE, como Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles o Alcorcón, entre otros. Ayuso ya ha movido ficha y a mediados de julio presentó su cartel electoral de cara a unos comicios donde los socialistas se juegan mucho. Los socialistas madrileños sabrán quienes concurrirán en sus primarias como tarde el 20 de septiembre y elegirán candidaturas el próximo 11 de octubre.