Sánchez exhibe su perfil internacional en EEUU para iniciar la campaña y Feijóo alaba el Gobierno de Mañueco con Vox

Más de 6.000 kilómetros separan la capital de EEUU, Washington DC, de Valladolid. Esa es la distancia que han mantenido este viernes, primer día oficial de campaña electoral de cara al 28M, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno despachaba con el líder norteamericano, Joe Biden y el líder de los populares acompañaba al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna con Vox.

Sánchez no hizo referencias a la campaña electoral durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca. Se centró en exhibir la buena relación con EEUU, en poner como ejemplo a Biden por su defensa de la democracia y en apuntar cuestiones relevancia internacional como la situación en Ucrania o la emergencia climática.

El presidente, solo tras dos preguntas de los medios (las dos únicas sobre política nacional que le hicieron), se refirió a la inclusión en las listas electorales de EH Bildu de exintegrantes de ETA, algunos con delitos de sangre. Ha sido el tema con el que los populares y Vox han hecho campaña. "Hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Lo único que pueden aportar estas personas es un mensaje de perdón y arrepentimiento", ha destacado. "Merece el mayor de los reproches", ha añadido luego.

"Nosotros tenemos una posición clara e inequívoca, hemos trabajado por la unidad de los demócratas y apelamos a esa unidad para recordar que ETA desapareció hace 12 años", ha añadido al respecto. Sánchez ha querido trasladar a las víctimas del terrorismo su "absoluto compromiso y reconocimiento". se podrá decir si es legal, pero no es decente y merece el mayor de los reproches.



Un poco antes de esa intervención en Washington, Feijóo le decía a Mañueco: "Me siento muy orgulloso del trabajo que estáis haciendo". El líder del PP ha querido apelar a los barones socialistas, de quienes ha dicho que quieren escapar de él. Sánchez tiene en agenda actos con todos sus líderes territoriales, incluidos los más críticos como los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page.

Antes de la cita vallisoletana, el líder de los populares se estrenó en campaña en Toledo. Junto a él, Paco Núñez, el candidato que aspirar a derrotar a uno de los barones más fuertes electoralmente, el mencionado Page.

Como era de esperar, su discurso fue totalmente en clave nacional con multitud de referencias a Sánchez. "Derogar el sanchismo", es la máxima de los populares esta campaña electoral. Por supuesto, innumerables referencias que parece uno de los tema vertebradores del inicio de campaña en la derecha y ultraderecha para atacar al Gobierno: ETA y EH Bildu.

Yolanda Díaz en Catalunya; Belarra y Montero en València

En el espacio de Unidas Podemos han decidido arrancar la campaña en un territorio clave: el País Valencià. Antes, por la mañana, comenzaron la jornada con propuestas. El grupo parlamentario anunció el registro de una proposición de ley para duplicar el impuesto a la banca y dirigir su recaudación a aliviar la carga hipotecaria de las familias. Perfil propio de cara al 28M y una manera de contraponer el carrusel de anuncios realizados de manera unilateral por Sánchez.

Ya por la tarde, en el Antiguo Mercado de Abastos de València se juntaron los principales líderes de Podemos, IU y Alianza Verde. Allí se desplazaron Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030; Irene Montero, ministra de Igualdad; Alberto Garzón, coordinador de IU y ministro de Consumo y Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde. Arroparon a los candidatos de la coalición tanto para las autonómicas como para las municipales en la capital: Héctor Illueca y Pilar Lima.

Belarra ha querido insistir en sus diferencias con el PSOE y el bipartidismo durante su discurso. Ha hecho referencia a la exclusión de su espacio de RTVE, a sus propuestas sobre los precios de los alimentos y ha desconfiado de la política de vivienda de los socialistas. "Ha sido el trabajo de UP en el Gobierno lo que ha permitido la primera ley de vivienda de la democracia. Pero hay que tener memoria, que no engañes, las únicas personas que cuando se apague la luz de la campaña electoral que van a pelear para que se regule la vivienda son Héctor y Pilar. Y nadie más", ha destacado.



Al País Valéncia acudirá también durante la campaña electoral la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para apoyar a Illueca y otro día a Joan Ribó, de Compromís. Este viernes optó por viajar a Catalunya, el territorio donde su presencia tendrá más peso estas semanas. Acompañó a la alcaldesa de Montcada (Barcelona), Laura Ramos, de En Comú Podem. Este sábado arropará a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Díaz ha sacado también a colación a la banca y su la lucha de UP contra la subida de las hipotecas. "No es momento de promesas electorales, es momento de anunciar y obligar a la banca, con grandes beneficios, a bajar un punto los tipos y ayudar a estas familias", ha destacado. "Estamos hartas de que haya políticos como el señor Page o el señor Feijóo que nos digan a las mujeres lo que tenemos que hacer. Las mujeres somos libres y no vamos a pedir permiso para tomar decisiones", añadió también.