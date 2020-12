El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha mostrado su descontento sobre la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a pesar de los esfuerzos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cara a una nueva subida para 2021. "Un Gobierno progresista no puede estar a la orden de la CEOE", ha señalado Iglesias sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no subir el SMI para "aliviar" a los empresarios, tal como defiende también la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Sánchez, que compareció este martes en rueda de prensa para presentar un informe sobre el balance del primer año del Gobierno de coalición, concedió el derecho a veto a los empresarios al afirmar que cualquier subida para este próximo año estará condicionada al diálogo social, donde la CEOE ya ha manifestado que no está dispuesta a negociar ninguna subida salarial.

Así, Iglesias, en una entrevista en Las cosas claras (TVE), ha empleado las palabras que Yolanda Díaz ha pronunciado esta mañana y ha criticado que el sueldo de los funcionarios se revalorice en un 0,9% mientras que el del resto de trabajadores no siga la misma estela: "Si estás diciendo que los salarios públicos aumenten, no puedes defender que los que menos ganan no puedan recibir 30 céntimos más al día", ha apuntado.

"Hay una discrepancia clara en el Gobierno y la ministra ya ha dicho que va a ser esforzándose. No sólo es una cuestión de justicia social sino de eficiencia económica", ha añadido. Asimismo, sobre negociación del Gobierno con la CEOE y los sindicatos, Iglesias ha subrayado que "si le haces caso sólo a la patronal, entonces no es un diálogo. Un Gobierno progresista no puede estar a la orden de la CEOE", ha zanjado.

Referéndum sobre la forma de Estado

En cuanto a la posible renovación de la Corona anunciada por Sánchez, quien admitió que había una hoja de ruta en materia de "transparencia y ejemplaridad" liderada por Felipe VI, Iglesias ha vuelto a evidenciar la clara división entre el PSOE y Unidas Podemos sobre este asunto: "Respeto que los monárquicos quieran reforzar la Corona, pero lo que está claro es que hay un debate sobre si la monarquía es más o menos útil para la democracia, y aquí las dos formaciones que integran el Gobierno tienen opiniones diferentes".

Asimismo, se ha referido a la encuesta de 40dB, un amplio estudio impulsado por 16 medios independientes, entre los que se encuentra Público, del cual se desprende que un 40,9% de los españoles apoyaría la república en un referéndum frente a un 34,9% que votaría por la monarquía. "Si es un tema que no interesa a nadie, ¿por qué hay medios que hablan de esto o por qué el CIS no pregunta por ello?", ha apuntado. También, ha abogado una vez más por un referéndum sobre el modelo de Estado, aunque sabe que "Sánchez no lo va a convocar".

En cuanto a la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las elecciones catalanas por el PSC, el vicepresidente ha señalado que respeta esta decisión y que corresponde al propio titular y a su partido dar explicaciones sobre este asunto. "Aprecio mucho a Illa y a su labor en el Gobierno. Ha sido un ministro muy digno. En lo personal, le deseo lo mejor, pero no puedo opinar", ha añadido.

Tras las críticas recibidas por la concesión de la nacionalidad por Carta de Naturaleza al pianista y escritor James Rhodes, Iglesias ha explicado que las entiende: "Tienen toda la razón". Sin embargo, ha celebrado que la decisión del Gobierno "abre un debate" y que es "lógico que un Ejecutivo tenga un mecanismo para conceder la nacionalidad". Asimismo, ha recordado que su partido ya propuso en verano conceder la nacionalidad a todos los migrantes que de una forma u otra han prestado servicios durante los peores meses de la pandemia si lo solicitaran.