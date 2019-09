En esta ocasión, la ultraderecha no se fue de rositas en su nueva diatriba, esta vez, contra las personas transexuales. Todos los partidos, incluidos PP y Ciudadanos, afearon este martes a Vox en el Parlamento de Andalucía que registrase una pregunta parlamentaria en la que pedía explicaciones al Gobierno de Andalucía a cuenta de un campamento para jóvenes transexuales en Jaén que se celebró entre el 11 y el 15 de septiembre pasados.

La polémica viene del mes de agosto pasado. La Consejería de Igualdad anunció el campamento, en el que la Junta invirtió 10.500 euros y al que asistieron 50 jóvenes -tres menores de edad-, con esta redacción: “Es necesario desestigmatizar la identidad trans. La falta de información es la causa de la discriminación de este colectivo”. Para ello, la creación de eventos que posibiliten el conocimiento de la realidad trans es algo fundamental.

A este tuit replicó la diputada de Vox, Ángela Mulas, con otro en el que decía: “Necesario es combatir la pobreza infantil, por ejemplo. Esos niños si son merecedores de campamentos que les liberen de una discriminación real, la pobreza. No vamos a permitir que el dinero de los andaluces siga destinándose a actos de carga lobista e ideológica”.

El asunto llegó este miércoles por iniciativa de Vox al Parlamento entre la incomprensión general. El PSOE, según explicó su diputada Soledad Pérez, registró también otra iniciativa para que se pudiera debatir y, en su caso, defender a los jóvenes transexuales de Vox, porque por la mecánica parlamentaria lo impedía si solo se presentaba la de Vox. En ese caso, solo hubieran hablado los ultras y la Consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos).

El caso es que la consejera Ruiz abrió el turno de palabra, en el que defendió el campamento. “Los objetivos han sido fomentar la autoestima mediante la mejora de sus habilidades sociales, mejorar problemas de autoaceptación, disfrutar de la naturaleza y enseñarles a respetarla. Sufren un elevado rechazo social”.

Cartel del campamento financiado por el Gobierno andaluz

La diputada de Adelante, Maribel Mora, se preguntó la razón por la que Vox había traído la pregunta y tachó de “ruin y mezquino” criticar el campamento. La diputada de Ciudadanos Ana Llopis tachó de “aberrantes” algunas declaraciones en las redes sociales y el del PP, Francisco Palacios, defendió la iniciativa del Ejecutivo: “Este es un Gobierno para todos. No entiendo por dónde va el tema. Este colectivo es especialmente vulnerable”.

La diputada socialista Pérez también mostró su apoyo a la Junta en este terreno: “Todo lo que tenga que ver con los derechos civiles tendrá el apoyo del grupo socialista”. Pérez insistió también en que había que concienciar en todas partes: “No son ellos y ellas (las personas transexuales) quienes tienen los problemas. Es la sociedad la que no termina de ver que son normales desde que nacen y verbalizan lo que sienten. No hay manera de que algunos grupos terminen de entenderlo”.

Lo ideológico y lo sexual

Fue el diputado de ultraderecha Manuel Gavira quien defendió la pregunta. No sabía muy bien lo que decir para no meterse en camisa de once varas. Gavira manifestó en varias ocasiones que su partido tiene “el máximo respeto por esas personas y sus familias”, pero dijo que estos campamentos eran “excluyentes” y se preguntó que “¿quién había ido a este campamento?”.

“¿Habrán ido personas no trans?”, prosiguió el diputado, “¿Van a seguir separando a estas personas en este tipo de actividades? Usted no va conseguir que se los trate de una manera normal si los tienen excluidos. ¿Van a desestigmatizar también a los autistas? ¿Van a organizar campamentos para ellos también? ¿Van a seguir ustedes esta dinámica con todos los colectivos maltratados o solo con los trans. De eso va la pregunta. […] si su consejería va a seguir esta línea de apoyar a un colectivo que merece todos nuestros respetos, insisto. Pero podría seguir. Me gustaría conocer de su parte. ¿Va a priorizar lo ideológico y lo sexual?”

La consejera Ruiz insistió en explicar al diputado Gavira lo obvio: que la iniciativa iba destinada a mejorar la autoestima de las personas que participaron en el campamento.