Un día rezarán el Padre Nuestro; otro alzarán la copa y cantarán el Cara al Sol. También harán acto de presencia callejera y se fotografiarán en los escenarios emblemáticos (ahora son dos, Cuelgamuros y Mingorrubio) de los nostálgicos de la dictadura. Así, entre misas, cenas y visitas turísticas, transcurrirá un nuevo 20 de noviembre, una de las jornadas de exaltación franquista que aparece en el calendario de distintas organizaciones ultraderechistas.

“Ahora tenemos ración doble”, dice a Público el responsable del Movimiento Católico Español (MCE), José Luis Corral. Se refiere así a la gran novedad de este año: los seguidores de Franco mantendrán la tradición de acudir a rezar al Valle de los Caídos, a lo que sumarán por primera vez una visita al panteón del cementerio de Mingorrubio donde ahora yace la momia. Será una mañana apretada: a las 11.00 irán al Valle y a las 12.30 se citarán en el cementerio del Pardo.

Corral, un habitual de cuanta celebración franquista se realiza en Madrid y zonas aledañas, lleva un pormenorizado recuento de los actos que habrá a lo largo de esta semana para conmemorar el 44 aniversario de la muerte del dictador. “Me acaban de llamar de Quintanar de la Orden (Toledo) para avisarnos que allí también habrá misa”, relata por teléfono.

Según el jefe del MCE, el número de actos de este año, el primero sin Franco en el Valle, es similar al de otros 20-N. El mapa de celebraciones franquistas arranca este lunes en la Iglesia Colegial de El Salvador de Sevilla, donde a las 20.00 habrá una “santa misa en sufragio de las almas del Generalísimo Franco, José Antonio y todos los caídos por Dios y por España”, organizada por Fuerza Nueva Andalucía. Este grupo ultraderechista también ha organizado una misa en la cripta de la catedral de Jaén, donde rezarán por Franco el mismo día 20 a la mañana.

“Efectivamente, este lunes a las 20.00 hay una misa por Franco”, afirman desde la Iglesia Colegial de El Salvador. “La celebración no es un memoria de un dictador, sino de un señor fallecido”, indicó por teléfono una integrante de esa iglesia. No sé si tiene en cuenta o no si son dictadores, médicos o a qué han dedicado su vida”, añadió.

En Madrid habrá dos misas centrales: la primera tendrá lugar el miércoles a las 13.00 en la Iglesia de Santiago, “ofrecida por la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios”, anuncia el MCE en su agenda de actos conmemorativos. Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco rezará a partir de las 19.00 en la Iglesia de la Inmaculada, en El Pardo. Los ultras que no puedan acudir hasta allí tendrán a las 20.00 otro encuentro religioso: a las 20.00 habrá un “Rosario por José Antonio Primo de Rivera” en la sede de la organización falangista Vieja Guardia.

Por su parte, la ultracatólica Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que ya mostró su malestar por la exhumación del dictador, tiene previsto celebrar un “funeral solemne” en la Capilla de Santiago Apóstol de Madrid “en reparación por la profanación de la sepultura del Generalísimo Franco”. Tras la misa, los ultras irán a Mingorrubio para realizar una nueva ofrenda floral.

“Según nos van llegando los actos, los vamos añadiendo a la agenda”, cuenta Corral. En ese listado aún están por confirmar las misas que habrá en Lucena (Córdoba), Almería o León, mientras que ya figuran las que se realizarán en instalaciones católicas de Málaga, Córdoba capital, Granada, Zaragoza o Valladolid.

Manifestaciones franquistas

Además de rezar, los ultraderechistas tienen previsto celebrar algunas manifestaciones en Madrid. El viernes, La Falange llama a concentrarse a partir de las 21.00 frente al número 24 de la calle Génova –a escasos 180 metros de la sede del PP–. Allí habrá un mitin, luego harán una manifestación y acabarán con una marcha nocturna hasta el Valle de los Caídos. “España no se vota ni se negocia, se defiende”, afirma el partido ultraderechista en un video difundido a través de sus canales en las redes sociales.

Los franquistas volverán a movilizarse al día siguiente: el sábado está convocada una manifestación que irá desde Callao hasta la Plaza de Oriente, donde habrá un “acto público en defensa de la Unidad Nacional y contra la Ley de Memoria Histórica en la Plaza de Oriente”.

Por su parte, la formación xenófoba Democracia Nacional tiene previsto celebrar un “acto europeo” el día sábado, con la presencia de dos ultraderechistas bastante conocidos en ese ámbito: el italiano Roberto Fiore, líder de la neofascista Fuerza Nuova, y el ex eurodiputado británico Nick Griffin. “España, foco de la revuelta”, es el título del mitin organizado por este partido de extrema derecha.