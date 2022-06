Yolanda Díaz garantiza que las pensiones seguirán ligadas a la inflación y que habrá nueva subida del SMI

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha garantizado este miércoles en el Congreso que ni las pensiones ni los salarios más bajos entrarán en una suerte de 'pacto de rentas' que lastre su subida para hacer frente a la situación económica.

Díaz ha respondido a una pregunta parlamentaria de la diputada de Vox Inés Cañizares, que ha tratado de enfrentar al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con la vicepresidenta segunda.

Hace unos días, Hernández de Cos defendió que las pensiones deberían entrar en ese pacto de rentas y que no tendrían que subir de acuerdo a la evolución de los precios debido a la creciente inflación. Las pensiones están indexadas al IPC desde la última reforma que llevó a cabo el Gobierno, tras alcanzarse un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo y en el diálogo social entre patronales y sindicatos.

Díaz aclaró que no compartía la opinión del gobernador del Banco de España y lamentó que "desde instituciones se toma parte por opciones políticas". Vox ha aprovechado estas declaraciones para arremeter contra la ministra de Trabajo y respaldar a Hernández de Cos.

La diputada Cañizares ha asegurado que "para ser gobernador del Banco de España hay que tener méritos; para ser ministra de Sánchez vale cualquiera. Ser ministra de cuota feminista no la convierte en experta en materia de Trabajo. Empiece a demostrar su solvencia, si es que la tiene; no le pido que supere a la del gobernador, iguálemela".

La vicepresidenta segunda ha acusado a la formación de ultraderecha de querer "generar conflicto entre las instituciones y entre los españoles, no confundan su odio con la realidad de nuestro país". Respecto al debate en torno al pacto de rentas, Díaz ha asegurado que "el Gobierno no solo va a hacer esto (mantener las pensiones ligadas al IPC para que no pierdan poder adquisitivo con la inflación), sino que va a practicar las medidas que son eficaces. Vamos a seguir subiendo el SMI".