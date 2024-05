Yolanda Díaz pide a los empresarios que "vuelvan a defender la democracia" tras reunirse con Milei

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido a los empresarios que "vuelvan a defender la democracia" tras el encuentro que han mantenido este sábado con el presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei. Durante el fin de semana, el argentino participó en el macroevento fascista organizado por Vox en el Palacio de Vistalegre, Europa Viva 24, al que también participaron figuras de la extrema derecha europea como Giorgia Meloni o Marine Le Pen.

Durante su intervención en un acto de campaña de su partido en Las Palmas de Gran Canaria, Díaz ha aseverado este domingo que "el cauce no es hacerse una foto con Milei" y ha solicitado a Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que esté "a la altura de las circunstancias".

A su juicio, en los próximos comicios europeos, que tendrán lugar el 9 de junio, se plantean dos posibilidades: la elección de un modelo comprometido con los derechos sociales de los trabajadores o el de Milei y la extrema derecha, "que depreda la vida y los recursos y recorta derechos laborales". La vicepresidenta ha asegurado que el líder argentino ha sido capaz incluso "de decirle al mundo que defiende la dictadura argentina y quiere que se pueda comercializar con los órganos vitales de la gente".

La alternativa al proyecto político que promete continuar con "los avances logrados hasta el momento", según ha expresado Díaz, no es otra que "un modelo europeo basado en la austeridad, en esas reglas fiscales que conocemos muy bien en España, que son las del artículo 135 de la Constitución, que son una auténtica soga para los ciudadanos".

Por este motivo, Díaz ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que los españoles se movilicen de cara a defender sus derechos frente a un panorama social donde proliferan los discursos de extrema derecha en todo el mundo.

Para la líder de Sumar, las elecciones "no son unas elecciones más", sino que éstas se plantean como "un plebiscito donde Feijóo está empeñado en que los comicios, como hizo el pasado 23 de julio, van de su futuro político". La vicepresidenta ha recordado asimismo algunos logros conseguidos por la izquierda en las últimas legislaturas, como la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, que "han reducido la desigualdad".

"Este es el rumbo que tenemos que seguir, el rumbo no es el de las ideas caducadas, el rumbo no es abrir más hoteles sin límite, el rumbo no es consumir el planeta, el rumbo es que le digamos a la gente que se implique, que la vida está en sus manos y que las decisiones que se toman en política son demasiado importantes", ha insistido Díaz.

En referencia a las palabras pronunciadas recientemente por Pedro Sánchez sobre la situación de bonanza económica que según el presidente atraviesa el país, la líder de Sumar ha puntualizado que, para muchos "la economía no va como un cohete". Por esta razón, ha declarado, "hace falta seguir trabajando" para que "los ciudadanos puedan también vivir un poquito mejor y tener tiempo para su vida".

Por su parte, la cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, estima que en estas elecciones se debate entre un modelo económico excluyente que deje fuera a las personas migrantes y otro "de solidaridad y acogida".

Galán ha criticado la hipocresía de quienes niegan sistemáticamente la posibilidad de acoger a personas extranjeras ya que, según ha afirmado, "cuando hay voluntad política, la gente sí cabe, como demuestra que en los últimos tres años Europa haya acogido a siete millones de ucranianos".

A tenor de estas afirmaciones, la candidata de Sumar ha denunciado públicamente que muchas personas "permiten la entrada de especuladores y turistas que arrasan, al tiempo que cierran la puerta a las personas que vienen a trabajar". Además, ha alegado que, para algunos, "los africanos pobres no caben, en un relato para generar miedo".