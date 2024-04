Ferrocarrils i Queralbs arriben in extremis a un principi d'acord per la gestió de la Vall de Núria

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'Ajuntament de Queralbs (Ripollès) han arribat a un principi d'acord per la gestió de l'estació d'esquí i la zona de lleure de Vall de Núria. L'entesa ha arribat aquest dimarts, just quan finalitzava la pròrroga d'explotació. El president d'FGC, Antoni Segarra, s'ha mostrat "optimista" i creu que el text "es tancarà en els propers dies", entre aquesta setmana i la vinent.

La nova concessió podria ser per a un període de 30 anys, tot i que el principi d'acord amb el qual s'havia arribat fa tres mesos entre les dues parts establien una durada del contracte de 20. Aquest allargament de la concessió aniria lligat a un compromís de més inversions i també al desenvolupament de l'entorn immediat de Queralbs i Vall de Núria.

S'ha retirat un dels punts més conflictius, que era que l'Ajuntament es reservava el dret a reduir la concessió a la meitat si en algun moment no es complien les inversions, el que FGC considerava una "línia vermella". Sí que formarà part de l'acord la gestió de la Cabana dels Pastors per part Ferrocarrils, amb el compromís de fer-hi una inversió. Resta per tancar la xifra del cànon: el consistori demanava que fos de 25.000 euros anuals, mentre que FGC el situava als 10.000 euros.

"Ha sigut una reunió llarga. Des de posicions que estaven separades hem anat convergint amb cessions per totes dues parts i hem pactat tots els punts", ha detallat Segarra. En aquest sentit, ha dit que en aquests propers dies caldrà posar "negre sobre blanc", però ha assegurat que l'acord definitiu està "molt a prop". "El paper d'FGC a Vall de Núria no es posa en risc i, per tant, tindrem activitat a l'estiu i a l'hivern", ha detallat.

L'alcaldessa de Queralbs, Imma Constants, ha detallat que s'ha analitzat "punt per punt" i s'ha valorat "què es podia canviar per cadascuna de les parts". Admet que han trobat "voluntat d'entesa" per part d'FGC i que "aquest consens quedarà reflectit molt aviat en el document i ens permetrà tenir una concessió amb garanties i seguretat en les inversions". L'alcaldessa es mostra satisfeta perquè l'Ajuntament tindrà "veu i vot" i es crearà una comissió perquè FGC i consistori "vagin de la mà".

Sense conveni a partir de l'1 de maig

FGC s'encarrega de l'explotació des de l'any 1985, per bé que l'any 2017 va finalitzar la concessió i s'han anat fent pròrrogues curtes de dos anys com a màxim, i la darrera acaba aquest dimarts. L'empresa pública va amenaçar la setmana passada de deixar la gestió a partir del maig en considerar que "s'estava molt lluny" d'un possible acord i que l'Ajuntament posava condicions "inacceptables". El consistori reclamava un nou conveni que els permetés, per primer cop, tenir poder de decisió en l'estació.

Preocupació a la Vall

La possible sortida de FGC en la gestió ha generat alarma entre sectors de la Vall. Les patronals ripolleses Unió Intersindical Empresarial del Ripollès, Unió de Botiguers de Ribes de Freser i la Federació de Comerç del Ripollès van expressar la seva preocupació en un comunicat conjunt, reclamant un acord "immediat" per posar fi a aquesta incertesa, que posava en risc molts llocs de treball. I és que l'estació és un "motor econòmic" a la zona. FGC gestiona el tren cremallera, i té la concessió del Bisbat del santuari i el complex hoteler.