Incertesa als clubs esportius per l'ús d'un pavelló a cavall entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet

Badalona té un deute amb les seves entitats esportives. Fa molts anys que els clubs reclamen una millora de les instal·lacions que s'han quedat obsoletes i no han rebut el manteniment adequat. A més, no hi ha prou espais per encabir els entrenaments i partits de tots els clubs que ho sol·liciten. Per a la propera temporada, Badalona comptarà amb un nou pavelló, el de La Colina, ubicat en terreny badaloní limítrof amb Santa Coloma de Gramenet. L'alcalde badaloní, Xavier García Albiol, ha anunciat que es podrà resoldre la demanda de les entitats badalonines però els clubs del municipi colomenc que l'utilitzen temen quedar-se sense espai.

El poliesportiu de La Colina es va inaugurar el juliol del 2010 com a 'pavelló del Barcelonès Nord'. El va construir l'aleshores Consell Comarcal del Barcelonès amb l'objectiu de donar servei als tres municipis que el formaven: Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Un pavelló que es va aixecar en terreny badaloní, al barri del Puigfred.

Després dels 10 anys de gestió per part de Santa Coloma, la gestió de l'equipament passarà ara a mans de Badalona

L'any 2013, el ple municipal de Santa Coloma aprovava l'encàrrec de gestió de l'equipament esportiu de La Colina a l'Ajuntament per un termini de deu anys. Durant tot aquest temps, han estat entitats colomenques les que han fet ús d'aquest pavelló tot i que "puntualment i sota petició prèvia, s'han autoritzat alguns actes puntuals a entitats de Badalona", afirmen fonts de l'Ajuntament de Badalona.

Un cop complert aquest termini, la gestió de l'equipament passarà a mans de Badalona. Un procés que han negociat els dos ajuntaments després que hagi finalitzat el conveni que en aquell moment va signar el Consell Comarcal del Barcelonès, ens que es va dissoldre l'any 2019.

On aniran els 20 equips del Club Bàsquet Neus?

Fins ara, el poliesportiu de La Colina l'han utilitzat en algunes ocasions entitats esportives com el Futbol Sala Manent de Santa Coloma, Industrias Santa Coloma o el Club Patí Gramenet. Però qui més ús en fa des de fa vuit anys és el Club Bàsquet Neus, una entitat que compta amb 20 equips que entrenen i juguen els partits en aquest pavelló.

Presentació dels equips del Club Bàsquet Neus al Poliesportiu La Colina. — CB Neus

L'entitat esportiva va néixer al Col·legi Les Neus, del barri del Fondo de Santa Coloma. Tenien vuit equips de bàsquet però des que poden fer ús del pavelló de La Colina, han anat creixent fins a la vintena actual. Aquesta temporada s'han creat quatre equips femenins. Entre jugadors i entrenadors sumen unes 300 fitxes federatives i cada cap de setmana apleguen fins a 500 famílies al poliesportiu. El 40% dels membres del club són de Badalona.

"Nosaltres no tenim instal·lacions pròpies, la nostra idea és continuar a La Colina", assegura Raul Pellitero, director esportiu del Club Bàsquet Neus. "Des de l'Ajuntament de Santa Coloma ens diuen que estiguem tranquils", afegeix. Pellitero recorda la "tasca social" que du a terme l'entitat a través de l'esport amb famílies que tenen dificultats socioeconòmiques.

CB Neus: "Ens sembla bé que Badalona tingui més espais però si nosaltres tenim 20 equips i ens fan fora, on anirem ara?"

El Bàsquet Neus ocupa l'equipament tres tardes a la setmana amb els entrenaments i els dissabtes al matí i diumenges a la tarda amb els partits. "Ens sembla bé que Badalona tingui més espais però si nosaltres tenim 20 equips i ens fan fora, on anirem ara?", es pregunta el director esportiu. Pellitero recorda que no es poden esperar a final de temporada a saber de quin espai disposaran ja que han de gestionar totes les fitxes per a la temporada vinent abans de l'estiu. "Estem parlant entre ajuntaments i treballant perquè tothom disposi d'alternatives", diuen fonts de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que no concreta què passarà amb aquesta entitat esportiva.

El Sant Josep espera tornar a Badalona

"La instal·lació es recupera per a les entitats de Badalona, a finals de temporada faran la sol·licitud al servei d'esports i s'assignaran les hores segons les necessitats", asseguren fonts municipals de Badalona. Es desconeix, doncs, quins clubs podran fer ús d'aquest pavelló a partir de la temporada vinent. L'Ajuntament de Badalona té molt clar que és una necessitat i que servirà per donar resposta a moltes entitats de diferents disciplines esportives que requereixen d'espai.

Un partit del Club Bàsquet Sant Josep al CEM Besòs. — CB Sant Josep

Un dels clubs que fa tres anys que volta per diferents equipaments, alguns d'ells fora de Badalona, és el club de bàsquet Sant Josep. Al juny del 2021 es va precintar el pavelló, propietat de l'Arquebisbat de Barcelona. L'edifici es va tancar per la denúncia d'un veí per sorolls i molèsties mentre el club tenia previst un projecte d'obra per adaptar l'equipament. Paral·lelament, el propietari de l'església parroquial de Sant Josep va presentar una demanda de desnonament contra el club.

El club compta ara amb més de 300 jugadors repartits en 18 equips però el trasllat d'instal·lacions els ha passat factura. "Ens vam quedar sense escoleta, sense la nostra base", detalla Marc Oriol, president del CB Sant Josep. Han aconseguit fer un conveni amb l'Escola Progrés on ofereixen activitats extraescolars exclusives de bàsquet i, així, poder generar una base de jugadors que a mesura que vagin creixent, es quedin al club.

Dels 18 equips de Sant Josep, 12 juguen els partits fora de Badalona. La majoria d'ells ho fan al CEM Besòs, alguns a Trinitat Vella i altres equips entrenen als pavellons de Bufalà, Ausiàs Marc, La Plana o Pomar de Badalona. "Ens hem hagut de buscar la vida", diu Oriol. "Som l'únic club de Badalona que juga els partits fora de la ciutat", afegeix el president de l'entitat esportiva, "demanem poder jugar a casa".

CB Sant Josep: "Si és La Colina, que sigui La Colina, necessitem un pavelló de referència"

La recuperació del poliesportiu de La Colina per part de l'Ajuntament de Badalona obre una possibilitat al club. "Si és La Colina, que sigui La Colina, necessitem un pavelló de referència". Tot i això, són conscients de l'allau de peticions que té l'Ajuntament de Badalona d'altres esports que necessiten espai.

Les reunions amb el consistori continuen i esperen que arribin a bon port. "A Badalona falten pavellons i a l'Ajuntament saben que tenim un dèficit important", reconeix Marc Oriol. Tant un club com l'altre són conscients de les dificultats però esperen que es trobin solucions per a tots.