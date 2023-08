Junts registra grup propi al Congrés amb quatre diputats del PSC i ERC amb dos de Sumar

ERC i Junts han registrat els seus respectius grups parlamentaris propis al Congrés dels Diputats gràcies als diputats cedits per Sumar i PSC respectivament. Junts ha comptat amb el préstec de quatre diputats dels socialistes, mentre que els republicans han inscrit al grup dos diputats prestats per la formació de Yolanda Díaz. El moviment arriba després que els partits catalans votessin a favor de Francina Armengol com a nova presidenta de la cambra baixa.

Els quatre diputats del PSC que s'inscriuen de moment al grup de Junts són Blanca Cercas, Marc Lamuà, Andreu Martín i Valle Mellado. Els de Sumar que van a ERC són Júlia Boada i Fèlix Alonso. D'aquesta manera, les dues formacions compleixen les condicions que estableix el reglament del Congrés per constituir grup propi, registrant-lo un dia abans que expiri el termini.

La Mesa de la cambra baixa avalarà la constitució dels grups el pròxim dilluns. Un cop constituïts els grups, els diputats prestats podran tornar als de les seves respectives formacions, en un període de 5 dies des del període de sessions, segons l'article 27 del reglament del Congrés. ERC i Junts podran mantenir grup perquè només cal que disposin d'un nombre superior "a la meitat del mínim exigit" per a la constitució, i això és 5 diputats.

Formació de grups parlamentaris

L'article 23 del reglament del Congrés estipula que els grups parlamentaris han de complir una de les tres condicions que estableix per poder-se constituir. Es pot disposar de 15 diputats, tenir cinc diputats i "el 15% dels vots a les circumscripcions on s'han presentat", o haver aconseguit el 5% dels vots a tot l'Estat.

ERC i Junts van obtenir set diputats cadascú a les eleccions generals del 23-J. Els republicans es van quedar amb una mitjana del 13,16% dels vots a les quatre províncies catalanes, i no superaven el 15% a Barcelona (12,33%) i Girona (14,74%), tot i que sí a Lleida (18,62%) i Tarragona (15.07%). Pel que fa a Junts, la mitjana de vot a les quatre demarcacions va ser de l'11,6%, sense superar el 15% a Barcelona (9,68%) i Tarragona (11,08%), però sí a Girona (19,6%) i Lleida (18,04%).

Gabriel Rufián, diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, en una atenció als mitjans prèvia al ple de Constitució de les Corts Generals, a Madrid. — Javier Barbancho / ACN

Malgrat que el reglament del Congrés estableix que cal "el 15% dels vots a les circumscripcions on s'han presentat" hi ha precedents de formació de grups al Congrés utilitzant la mitjana de les demarcacions. El Tribunal Constitucional ha avalat aquesta fórmula.

El PSOE també presta escons al Senat

Pel que fa al Senat, els republicans comparteixen grup amb Bildu, amb qui es van presentar en coalició. Disposen entre els dos d'11 diputats, un més dels 10 necessaris per constituir grup, cosa que no passa amb Junts.

Aquí el PSOE ha utilitzat la mateixa fórmula del Congrés, on segons fonts parlamentàries deixa quatre senadors al grup que conformen Junts (3 senadors), Coalició Canària (2) i BNG (1). Un cop constituït el grup, el mínim de senadors perquè no s'hagi de dissoldre són 6. Així, Junts, CC i BNG podran mantenir-lo sense problema, i els senadors socialistes podran tornar al de la seva formació.