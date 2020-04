La jutgessa rebutja el criteri de la Fiscalia i avala l'aplicació del 100.2 a Jordi Sànchez

La jutgessa de vigilància penitenciària ha autoritzat l'aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari per a l'expresident de l'ANC i líder de la Crida, Jordi Sànchez, que podrà sortir a fer voluntariat, tal com va aprovar la Junta de Tractament de Lledoners. La magistrada pren aquesta decisió en contra de l'opinió de la Fiscalia. Es repeteix, per tant, la situació que ja es va viure amb altres presos polítics, com Jordi Cuixart o Dolors Bassa, en què la Fiscalia va oposar-se a l'aplicació del 100.2, però el jutjat de torn la va avalar.



Entre altres arguments, la jutgessa considera que Sànchez "reconeix els fets provats" de la sentència del Tribunal Suprem i té un "nivell de risc baix" en reincidència delictes i trencament de la condemna. La presó de Lledoners haurà de comunicar setmanalment a la magistrada la valoració periòdica de l'evolució de l'intern per constatar que aquests riscos es mantenen baixos.



La Junta de Tractament de Lledoners va acordar el passat 6 de febrer que Jordi Sánchez pugui sortir de la presó tres dies a la setmana durant 11 hores al dia per fer voluntariat en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. En el seu informe, la fiscalia s'hi va oposar argumentant que el voluntariat que farà fora no servirà com a tractament pel delicte de sedició. Tot i l'oposició del ministeri públic, la jutgessa de vigilància penitenciària ha ratificat l'acord de la Junta de Tractament, tot i que la decisió es pot recórrer.

La magistrada fa servir els mateixos arguments que van servir per concedir el primer permís de sortida a Sànchez proposat el 16 de gener. "Ens trobem a la jurisdicció de vigilància penitenciària, i per això no es pot pretendre que la condemna penal s'estengui a una condemna de l'itinerari penitenciari de l'intern, obstaculitzant i impedint situacions de possibles autoritzacions de permisos ordinaris de sortida, obtenció d'altres beneficis penitenciaris i modificacions progressives de classificació, cosa que el ministeri fiscal sembla oblidar", assegura.



Segons els informes penitenciaris, Sànchez no ha tingut cap expedient disciplinari, es relaciona de forma adequada amb tots els professionals, funcionaris i interns, col·labora en totes les activitats, entrevistes i cursos, fa activitats de tractament, formació, laboral i socio-educatives-culturals. Se li ha posat un nivell A, el més alt en implicació, assistència correcta, rendiment i actitud.

A més a més, sobre l'al·legació del ministeri fiscal que no ha fet cap tractament pel delicte de sedició, la magistrada recorda que no es pot fer cap programa per canviar la seva ideologia política, recordant a la fiscalia que la ideologia independentista és legal. La magistrada recorda que fer un programa així aniria contra la Constitució i els drets humans, i que la fiscalia no es va oposar a la classificació en segon grau que ja preveia l'itinerari que s'està seguint actualment. També recorda que l'Audiència de Barcelona ha avalat aquesta postura diverses vegades.