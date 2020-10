JxCat obliga Eduard Pujol a renunciar l'escó per denúncies internes d'assetjament sexual

El fins avui portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, ha comunicat aquest dilluns que abandonava el càrrec i també deixava de ser diputat per "raons personals". A l'hora de la veritat, però, s'hi ha vist forçat pel partit després que es rebessin denúncies internes d'assetjament sexual, segons ha explicat en roda de premsa la portaveu de la formació, Elsa Artadi. En una roda de premsa, ha explicat que Pujol ha estat suspès de militància, després que el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, tingués coneixement d'una "conducta que podria ser considerada d'assetjament sexual".



A partir d'aquesta informació, el partit "ha decidit actuar de forma contundent i urgent", ha dit Artadi, suspenent Pujol de militància i forçant-ne la renúncia com a diputat. "No hem de ser nosaltres qui fem una investigació interna, ha de ser la justícia qui investigui aquests fets", ha afegit Artadi.



"Tolerància zero amb qualsevol forma de discriminació en el nostre espai polític", ha recordat la portaveu de JxCat. A partir d'aquesta decisió, el cas ha de ser investigat per la justícia que és qui "s'ha d'encarregar d'aquests fets". Des del partit s'ha insistit en què en tot moment s'ha acompanyat a les persones afectades tan "en la vessant més social" com en la de caràcter més "jurídic". "Els hi donarem tot el suport que puguem" ha afirmat.



Periodista de llarga trajectòria i antic director de Rac 1, Pujol va fer el salt a la política amb les eleccions del 21 de desembre de 2017, quan es va sumar com a independent a la llista de JxCat.

El presumpte assetjament sexual comès per Pujol constata que aquesta és una xacra transversal. Fa poques setmanes, transcendia que l'exdiputat de la CUP Quim Arrufat tenia una denúncia per agressió sexual i una altra per abús quan va deixar la formació. Dies després, ell va negar que una de les dues denúncies fos una agressió masclista.



Mesos enrere, es va conèixer que el cap de gabinet d'Alfred Bosch al Departament d'Exteriors, Carles Garcia, hauria assetjat sexualment diverses treballadores de la conselleria, fet que va provocar-ne la destitució. El cas va esquitxar Bosch, que es va veure obligat a dimitir perquè es va considerar que havia encobert el cas.