Les mascaretes seguiran sent obligatòries a la "nova normalitat"

L'esborrany del decret per a la "nova normalitat" estableix que les màscares continuaran sent obligatòries en els llocs públics tancats on no es pugui mantenir la distància i contempla multes de fins a 100 euros per no portar-les. A més, les comunitats hauran de complir uns certs requisits que els permetin fer front als possibles rebrots. El text també estableix mesures per evitar aglomeracions en els espais públics com el transport públic i els comerços.



En concret, la mascareta s'haurà d'usar "en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal d'entre 1,5 i 2 metres. També en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de màscares quan es trobin dins de la seva cabina", especifica la norma.



Com fins ara, l'escrit assenyala que "l'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria".

Segons han avançat aquest divendres diversos mitjans, el decret que preveu aprovar el Govern espanyol al Consell de Ministres del pròxim dimarts marca les línies generals però seran les comunitats autònomes les que estableixin els detalls de tots els supòsits.



El text està sent consensuat amb els governs regionals, recull la competència exclusiva de les Comunitats Autònomes per a "l'adopció, supressió, modulació i execució" de mesures corresponents a la fase 3 "excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit de la unitat territorial determinada" per a cadascuna d'elles. A més, els governs autonòmics decidiran si es dóna per superada aquesta última etapa del pla de transició "conformement a criteris sanitaris i epidemiològics".

Distància de seguretat a la feina

A més de l'obligatorietat de les mascaretes, el decret que regularà l'anomenada "nova normalitat", precisa que s'haurà de mantenir la distància de seguretat en els llocs de treball. Les empreses hauran d'"adaptar l'ordenació dels llocs de treball, l'organització dels torns i les condicions de treball de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'entre 1,5 i 2 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc".



També en els llocs de treball s'hauran d'"adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris durant les franges horàries de previsible major afluència. A més, les persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic pel coronavirus o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb Covid-19 "no hauran d'acudir al seu centre de treball".

Garantir els llits i les PCR

Les autonomies hauran de garantir la capacitat de llits i de realització de test PCR. "El sistema sanitari haurà de garantir la capacitat per respondre davant increments de la transmissió i el consegüent augment en el nombre de casos. Per a això ha de disposar o tenir accés o capacitat d'instal·lar en un termini màxim de cinc dies entre 1,5 i 2 llits de vigilància intensiva per cada 10.000 habitants, i d'entre 37 i 40 llits per a malalts aguts per cada 10.000 habitants", assenyala la norma, que també especifica que les CCAA "garantiran que, en tots els nivells de l'assistència, i de manera especial en l'atenció primària de salut, a tot cas sospitós de la Covid-19 se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular, tan aviat com sigui possible".



En el cas d'hospitals, s'haurà de garantir la disponibilitat dels materials de protecció necessaris en les ubicacions pertinents, la neteja i desinfecció de les àrees utilitzades i l'eliminació de residus, així com el manteniment adequat dels equips i instal·lacions.

Assegurar la "desinfecció i prevenció" en escoles

Els centres docents, al seu torn, estaran obligats a garantir "les normes de desinfecció, prevenció i condicionament dels citats centres que aquelles estableixin". Sense aprofundir més en la matèria, l'esborrany es limita a recollir que, en qualsevol cas, serà obligatori evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat i, quan no sigui possible, establir "les mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi".



Les mesures de prevenció i higiene també seran obligatòries en el cas d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i de persones majors. En particular, assenyala l'esborrany, es vetllarà "perquè les visites i els passejos es desenvolupin en condicions que permetin en tot moment prevenir els riscos de contagi" i comptar amb plans de contingència davant qualsevol rebrot.

Hotels i centres comercials

Per als centres comercials, l'esborrany estableix també normes d'aforament i desinfecció, amb especial atenció "a les particularitats dels centres i parcs comercials i dels mercats que desenvolupen la seva activitat en la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, comunament denominats mercats ambulants".



En el cas d'hotels i allotjaments turístics, assenyala l'esborrany, a més de les mesures comunes, el text estableix una especial atenció a les zones comunes per garantir la distància social. Per a equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives, així com les instal·lacions esportives, seran obligatòries les normes generals d'higiene i distància.

Transports

Pel que fa al transport públic de viatgers ferroviari i per carretera de servei públic, l'esborrany recull l'obligatorietat dels operadors d'ajustar els nivells d'oferta de places per evitar aglomeracions i complir amb la distància de seguretat.



"Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, el titular de la Direcció General de Transport Terrestre podrà adequar l'oferta de tals serveis per a garantir el seu correcte funcionament, quan existeixin raons d'interès general que així ho aconsellin", assenyala.



En el cas dels operadors de transport aeri i terrestre interprovincials i en el de transport marítim amb número de seient preassignat, s'haurà de recaptar informació per a contacte de tots els passatgers i conservar els llistats un mínim de quatre setmanes amb posterioritat al viatge, que s'haurà de facilitar a les autoritats si així ho requereixen.

Per al transport marítim, indica a més que el Director General de la Marina Mercant podrà modular els nivells de prestació de serveis i ordenar, a proposta del Ministeri de Sanitat, "l'adopció de les mesures sanitàries que procedeixi per al control dels passatgers dels vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de passatge, inclosos els de tipus creuer, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d'entrar als ports espanyols oberts a la navegació internacional".



La norma fixa el marc per a la desescalada "de manera gradual, asimètric, coordinat amb les comunitats autònomes i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades". I estableix que la missió que tots aquests supòsits es compleixin "correspondrà als òrgans competents de l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals".