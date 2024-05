Litterarum programa 14 espectacles literaris i 27 presentacions de llibres

27 presentacions de llibres, 14 espectacles literaris i 4 commemoracions: és la proposta per aquest 2024 de la 17a edició de Litterarum - Fira d'espectacles literaris i la 21a Fira del Llibre Ebrenc, que se celebrarà del 24 al 26 a Móra d'Ebre. Segons els organitzadors, la iniciativa referma el seu posicionament com a espai de "referència i descoberta" dels espectacles literaris en llengua catalana amb un "extensa" programació d'artistes i creadors procedents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

La principal novetat és l'aposta per potenciar l'art com teràpia amb el programa d'humanització Cuid'ART de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. També agafa "més força que mai" el Litterarum Petits, ampliant la programació infantil del certamen. Dirigit per Gemma Sastre, Litterarum va ser distingit amb el Premi Nacional de Cultura el 2019: la fusió de la literatura i la poesia amb la música i el teatre han convertit el festival en un referent de la descoberta i divulgació dels espectacles literaris en llengua catalana, que l'any passat va superar els 4.000 visitants.

El programa inclou quatre commemoracions perquè coincideix amb un any "farcit" de celebracions literàries: centenari de la mort del dramaturg i poeta Àngel Guimerà, centenari de la mort del poeta Joan Salvat-Papasseit, centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés, i centenari del naixement de l'escriptora Montserrat Vayreda i Trullol. Sastre també ha destacat que Litterarum s'ha "reforçat" com a "fira professional" ampliant la "representació d'espectacles amb més territoris de territoris de parla catalana".

La programació

Litterarum inclou "plats forts" com Un tastet de Mar i cel, de Teia Teatre i textos d'Àngel Guimerà, que recrea "la mítica història d'amor que la intransigència torna tràgica". O l'espectacle musical Dones de paraula, d'Anna Ivori, Maria Jacobs, Nerea Bassart i Txell Mas, amb textos de Maria-Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Mercè Rodoreda, Blanca Llum Vidal o Tònia Passola, entre altres.

Dissabte al vespre es podrà veure La paraula viva i amarga, on Pau Alabajos canta Vicent Andrés Estellés en "un viatge a través de la vida i l'amor" i "els dies convulsos" de la dictadura franquista i de la Transició. L'espectacle de cloenda anirà de la mà de Lia Sampai i Coloma Bertran amb Desolació, una proposta amb versos "d'un dels poetes més estimats", Miquel Martí i Pol.

Un dels actes previs de Litterarum i que serà una de les grans novetats del certamen és l'espectacle de poesia Místics, de Jordina Biosca i Ravid Goldschmit amb textos de Josep Palau i Fabra, David Jou i Jacint Sala. Serà dijous 23 als jardins de l'Hospital Comarcal, resultat de la col·laboració amb el programa d'humanització Cuid'ART. D'altra banda, a Litterarum Petit hi haurà tallers relacionats amb la literatura i més conta contes, espectacles familiars o altres per a un públic més juvenil.

La literatura ebrenca

La 21a edició de la Fira del Llibre Ebrenc se celebra de la mà de Litterarum i comptarà amb 27 presentacions de llibres d'autores i autors ebrencs i tres taules rodones amb ponents com ara el dramaturg, poeta i assagista Albert Roig. També es lliuraran els premis del concurs de relats curts Llibresebrencs.org, i es proposen conferències sobre el projecte de Lletraferint i els mems, amb el youtuber i filòleg Roc Aragonès. Una altra iniciativa que es consolida i creix és el Maridatge literari al castell de Móra d'Ebre, on es podrà veure l'espectacle Saüc en flor: fa flor la fonda arrel.