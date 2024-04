Nou plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana a Catalunya

A les portes de Sant Jordi, les agendes d'arreu del país treuen fum amb propostes per gaudir del bon temps que ens ha portat la primavera. Mentre les principals capitals catalanes es preparen per viure la diada del llibre i de la rosa a Catalunya, alguns municipis ja s'avancen al gran dia amb propostes d'activitats literàries i culturals.

La Fira de l'Economia Social i Cooperativa a les Terres de l'Ebre, una nova edició de la Mostra d'Igualada i l'obertura de la seu definitiva de la Morera de Lleida són algunes de les propostes per fer aquest divendres, dissabte o diumenge.

El nou Museu de la Morera de Lleida

La nova seu del Museu Morera de Lleida obre les seves portes al públic aquest dissabte. Després de més de 100 anys de nomadisme per llocs com l'antic convent del Roser o el Casino, el museu s'ubica finalment en un espai propi a l'antiga audiència provincial amb un edifici dedicat completament a les funcions que li pertoquen com a pinacoteca.

La nova etapa arrenca amb una exposició Arrels i horitzons. Més d'un segle d'art, que repassa aquest segle de canvis artístics i culturals que ha viscut el museu. Conté 470 obres que expliquen els canvis artístics i culturals que s'han esdevingut al llarg del segle XX i fins a l'actualitat i posa l'accent en les obres d'art que permeten explicar moments rellevants de la història de Ponent i Catalunya. S'hi poden veure obres d'artistes com Carlos de Haes, Jaume Morera, Aureliano de Beruete i Baldomer Gili i Roig.

Entrada gratuïta al Museu Egipci de Barcelona

El Museu Egipci de Barcelona celebra els 30 anys d'existència aquest dissabte amb una jornada de portes obertes. L'equipament, ubicat al carrer de València, estarà obert de 10 a 19:30 hores per a tots aquells que vulguin visitar de forma gratuïta l'exposició permanent del museu, formada per 1.260 peces originals i considerada tot un referent europeu en la difusió de l'egiptologia.

La jornada de portes obertes tindrà diverses activitats gratuïtes per a totes les edats i públics, amb reserva a través del web. Entre aquestes activitats hi haurà tallers de jeroglífics per a famílies i visites guiades a la col·lecció permanent.



La 35a edició de la Mostra d'Igualada

Fins diumenge, Igualada (Anoia) acull la 35a edició de la Mostra, la Fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Sala Flyhard, Jimena Cavalleti, Les Maladroits, DynamO Théâtre, Cia Sabanni, Les pinyes o D'Click són alguns dels noms que formen part de la programació. La mostra, adreçada a infants i joves, enguany augmenta la seva aposta per l'espai públic com a escenari amb espectacles gratuïts i oberts a tothom.

La mostra d'aquest 2024 convida l'espectador a iniciar el seu propi viatge, explorant el poder transformador de les arts escèniques, a partir de propostes de teatre, dansa, circ i música, amb una programació artística adreçada al públic infantil i jove.



Festival de la Creativitat Digital i Música Electrònica

Fins al dilluns, espais com la Sala Apolo, la Roca Gallery, la sala Paral·lel 62 i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm acullen el Mutek, el Festival Internacional de Creativitat Digital i Música Electrònica. Hi haurà simposis, mercats, mostres de projectes, propostes audiovisuals i un espai dedicat a explorar les possibilitats artístiques de la llum i el so. Tancarà la programació el Nocturne 2 del Nitsa, on trobareu actuacions de Darren Cunningham.



Ruta de tapes als Porxos del Port

Fins al 30 d'abril, set restaurants de la zona dels Porxos del Port han creat set tapes de temporada que es podran degustar per sis euros. Els Porxos del Port engloba els carrers de Llauder, Reina Cristina, pas de Sota Muralla, passeig d'Isabel II i pla de Palau. És un eix comercial i gastronòmic amb molta història que vol atreure públic local amb iniciatives com aquesta.

XIV Festival de la cultura popular de Tortosa

El diumenge els Gaiters de l'Aguilot de Tortosa (Baix Ebre) han organitzat una nova edició de la seva trobada anual, enguany sota el nom del Festival de la Cultura Popular. Una festa anual, que celebra la seva catorzena edició i que omple els carrers de Tortosa de dolçaines, gralles i tabals, gegants i bestiari vinguts d'arreu dels Països Catalans.

La plantada serà a les 11:00 hores a la plaça del Carrilet, des d'on totes les colles sortiran en cercavila a tres quarts de dotze. Després de recórrer tota l'avinguda de la Generalitat, les colles arribaran a la plaça de l'Ajuntament on cadascuna farà el seu ball i peça de lluïment.



Fira de l’Economia Social i Cooperativa a les Terres de l’Ebre

Aquest dissabte Ulldecona (Montsià) acull la Fira de l'Economia Social i Cooperativa a les Terres de l'Ebre, que té l'objectiu de presentar la diversitat de projectes i experiències de l'economia social al sud de Catalunya. L'objectiu d'aquesta edició és posar el treball de cures al centre, tasques tradicionalment invisibilitzades, precaritzades, feminitzades i lligades a l'àmbit intrafamiliar. La cita anirà més enllà amb xarrades, vermuts musicals, converses i activitats.



Tarragona Illustration Fest

Dissabte i diumenge el Màdol de Tarragona acull una nova edició del Tarragona Illustration Fest (TIF), el festival d'il·lustració de Tarragona que celebra l'art del dibuix en totes les seves formes i fomentar col·laboracions futures entre els assistents. Una reunió d'artistes, referents de la cultura i de les arts plàstiques, editors d'art i il·lustradors per donar visibilitat al talent local i establir connexions professionals amb diversos actors de la comunicació visual.

Noemí Villamuza, Alejandra Zúñiga, Laia Guarro, Misma! Editorial, Pau Fabregat, Cristina Spanò, Martín Elfman, Nele Urbanowicz, Pechakucha i Sweet Soul Music participaran en el festival TIF, que tindrà lloc a la Sala Plana de Casa Canals.



Fira del Llibre de Ponent a Alguaire

Alguaire (Segrià) aquest dissabte la primera edició de la Fira del Llibre de Ponent, que té com a objectiu promocionar la literatura lleidatana amb diverses activitats, com presentacions literàries, parades, signatures d'exemplars per parts dels autors i autores, contacontes amb El Genet Blau, un vermut musical amb Paula & Manu i un taller de còmic amb l'Escola Ermengol.