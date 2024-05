Puigdemont denuncia intents per "deslegitimar" la seva eventual investidura 

Carles Puigdemont avisa que no permetran que "deslegitimin" la seva candidatura a la investidura: "No ens hem de deixar dir que aquest intent nostre de voler encapçalar no té legitimitat". Així ho ha reclamat aquest dijous, des de Perpinyà, als grups al Parlament, el Congrés, el Senat i el Parlament Europeu.

El cap de files de Junts ho ha comparat amb el Govern espanyol de coalició. "Sánchez té govern en minoria, perquè els socis no sumen majoria absoluta. I han de negociar amb els grups de l'oposició", ha justificat. I ha reblat: "Tot aquell que intenti deslegitimar estarà intentant deslegitimar la democràcia". Puigdemont, que ha expressat "màxim respecte" pel procés intern d'ERC, ha insistit que "lluitarà totes les opcions".

Carles Puigdemont vol portar fins al final el seu intent d'investidura i defensa que és qui més suports pot aconseguir en una segona volta, sumant 55-59 amb ERC i la CUP, davant dels 48 del PSC i Comuns. Però, perquè tirés endavant, seria imprescindible l'abstenció dels socialistes. Malgrat tot, des de Junts+ descarten obrir una ronda de contactes amb els grups i centraran els seus esforços en els republicans, en plena crisi interna.

Quatre dies després de la nit electoral, on ja va apuntar la seva candidatura a la investidura, Carles Puigdemont ha assegurat que aquest compromís "es manté intacte" i que "lluitaran totes les opcions que tinguin" i "fins al final". En aquest sentit, ha apuntat que "el panorama és molt obert per tothom" i que encara clar aclarir algunes incògnites, com les eleccions europees o el procés intern que encara ERC.

"En un escenari d'absència de majories absolutes clares, el nostre bloc sumar bastant diputats més que el bloc constitucionalista de progrés", ha insistit Puigdemont, que ha apuntat que ja han començat a fer "gestions discretes". En la reunió de treball dels grups parlamentaris, Puigdemont ha estat acompanyat per la plana major del partit, amb la presidenta Laura Borràs i el secretari general Jordi Turull, i acomboiat pels caps de llista a Tarragona, Girona i Lleida, Mònica Sales, Salvador Vergés i Jeannine Abella.

Bunquerització de les negociacions

Més enllà de deixar clara novament la seva intenció de ser investit i formar un govern, l'expresident ha defensat que les negociacions es duran a terme com les que van tenir lloc per a la investidura de Pedro Sánchez: "Poca gent, molta discreció, assumint la gravetat del moment i donant compte dels acords". I ha reclamat a tots els seus diputats aquesta discreció màxima.

Com ha fet en intervencions, Puigdemont ha rebutjat l'escenari d'una repetició electoral, afirmant que no és la seva "opció" ni "prioritat", i que seria una "molt mala notícia" per al país. No obstant això, també ha dit que "no els fa por" aquesta possibilitat i que estan "preparats per a totes les eventualitats".