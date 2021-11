Un nou cas de repressió contra l'independentisme de base arriba a judici. Aquest dimarts i dimecres els jutjats de Manresa acolliran el procés contra els coneguts com a 9 de Lledoners, les nou persones encausades arran dels actes de protesta de l'1 de febrer de 2019 amb motiu del trasllat dels presos polítics del centre penitenciari de Lledoners a Madrid. El trasllat va fer-se perquè els dirigents independentistes havien de sotmetre's al Tribunal Suprem al judici del Procés, que va acabaria amb la seva condemna a presó, que es prolongaria fins als indults del juny passat.



La Fiscalia acusa els 9 de Lledoners d'"atemptar contra la pau pública" per presumptament fer barricades amb l'objectiu "d'impedir la circulació dels vehicles". A tres, a més, els acusa de desobediència i lesions per haver agredit a tres agents dels Mossos. Per aquests darrers demana set anys de presó i, pels altres sis, tres.



La Generalitat exerceix l'acusació particular en aquest cas i demana per a tres dels encausats una condemna de 15 mesos de presó, acusant-los a partir de l'atestat dels Mossos d'atemptat a l'autoritat i lesions. El fet que no hagi retirat l'acusació ha indignat bona part de l'independentisme.

La setmana passada, de fet, en una compareixença al Parlament els 9 de Lledoners van demanar al Govern que es retirés com a acusació particular. En la roda de premsa, una de les encausades, Txus Merino, va afirmat que es tracta d'un judici "polític". I va assegurar que la protesta a les portes de la presó de Lledoners es va desenvolupar "de manera tranquil·la en tot moment" i va afirmar que les acusacions dels mossos són "falses". Va afegir, però, que aquestes no haurien tirat endavant "sense la indispensable ajuda" de la Generalitat i l'actuació de Junts i ERC fent de "crossa" de l'Estat per reprimir l'independentisme popular.



Merino va assegurar que tota la causa parteix d'unes identificacions "suposadament arbitràries i preventives" contra els nou encausats. I va insistir que no es va produir cap enfrontament amb els agents i que no hi ha base per a les seves acusacions, que ha qualificat de "falses". Pel que fa al paper de la Generalitat, va asseverar que fa anys que "es dedica" a presentar-se com a acusació particular en contra de l'independentisme i va posar com a exemple el cas de l'activista Marcel Vivet. Merino va afegir que l'Estat espanyol se sustenta en la repressió però que ho fa amb els Mossos, els jutges, els fiscals i la Generalitat com a "còmplices". La portaveu dels encausats va mostrar-se també convençuda que la Generalitat els vol "silenciats" i que la negociació amb l'Estat el que vol és "tancar des de dalt" el que va iniciar el moviment popular des de baix.

Amb motiu de l'inici del judici s'ha convocat una concentració en suport als encausats als jutjats de Manresa, en què a banda de l'organització antirepressiva Alerta Solidària també hi participen l'ANC i Òmnium Cultural.