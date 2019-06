El Suprem acorda per unanimitat suspendre l'exhumació de Franco

L'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ha quedat paralitzada. La secció quarta de la Sala III del Tribunal Suprem ha acordat aquest dimarts per unanimitat suspendre l'exhumació del dictador Francisco Franco, que estava prevista per a aquest 10 de juny a l'espera d'estudiar el recurs presentat per la Família Franco i poder resoldre sobre el fons de l'assumpte.



El Tribunal argumenta que la suspensió pretén evitar el perjudici que causaria a la família Franco i "als interessos públics encarnats en l'Estat i en les seves institucions constitucionals" si una vegada exhumats les restes del dictador" s'estimés el recurs de la família del dictador i calgués retornar les restes de Franco a la Vall de Cuelgamuros.



La interlocutòria, a la qual ha tingut accés Público, recorda que el fet que Franco fos cap de l'Estat des de 1936 a 1975 afegeix a la controvèrsia "uns trets especials que no es poden ignorar i que permeten atribuir un perjudici irreversible a l'execució de la decisió del Consell de Ministres".



El Suprem, per tant, ha decidit paralitzar l'ordre d'exhumació a l'espera de resoldre el fons de l'assumpte. En aquest sentit, el tribunal assenyala que espera prendre una decisió en un "temps raonable", encara que no detalla més.



La decisió de la Justícia es tracta d'una nova trava en la tasca impulsada pel Govern de Pedro Sánchez d'exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos, on roman enterrat amb honors a l'altar de la basílica. La decisió d'exhumar a Franco de Cuelgamuros va ser, de fet, una de les primeres de l'Executiu socialista després d'arribar al poder fa ara un any amb una moció de censura a Rajoy.



Però els plans del Govern s'han anat retardant. Primer, l'Executiu va anunciar que s'exhumaria Franco en l'estiu de 2018, però no va ser possible. Després, es va anunciar que s'executaria l'exhumació "abans que finalitzés l'any", però tampoc va ser possible. A partir d'aquí, el Govern central va començar a comunicar que l'exhumació es concretaria "el més aviat possible" fins que el Consell de Ministres va resoldre que la data triada era aquest 10 de juny i que la destinació de la mòmia del dictador seria el cementiri de Mingorrubio.



No obstant això, els recursos i maniobres judicials dels Franco, la comunitat benedictina del Valle de los Caídos i de la Fundació Nacional Francisco Franco han funcionat. Almenys, de moment. El Suprem ha ordenat paralitzar l'exhumació fins que prengui una decisió definitiva sobre el fons de la qüestió: si el Govern de Pedro Sánchez pot decidir si exhumar Franco del Valle de los Caídos sense el vistiplau de la família i dels monjos.

Reacció del Govern



El Govern ha reaccionat ràpidament a l'acte del Suprem i ha restat importància a l'assumpte: "La suspensió cautelar no indica res sobre el fons de l'assumpte", informa Manuel Sánchez.



Segons han informat fonts de la Moncloa, aquesta interlocutòria l'única cosa que implica és que l'execució de l'exhumació es posposarà fins que durant els pròxims mesos es dicti sentència sobre el fons de l'assumpte. De fet, l'Executiu diu estar convençut que el Tribunal Suprem acabarà per desestimar el recurs de la família del dictador i permetent l'exhumació del dictador.



La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va dir dilluns passat que la suspensió cautelar ordenada pel Suprem entrava dins del previst i va lamentar l'obstruccionisme de la família Franco, davant d'una decisió adoptada per una immensa majoria del Parlament espanyol i aprovada pel Govern.

Mingorrubio, preparat



Mentrestant, el panteó del cementiri de Mingorrubio, on el Govern té previst enterrar a Franco en una sepultura propietat de l'Estat i al costat de Carmen Polo, està pràcticament preparat. La setmana passada van començar unes petites obres en el lloc, amb un pressupost màxim de 15.000 euros, per condicionar i endreçar l'emplaçament per a la futura exhumació del dictador.



El panteó va ser construït amb diners públics de l'Ajuntament de Madrid entre 1969 i 1970 i acull, des de 1988, les restes de la vídua del dictador, Carmen Polo. No obstant això, la família Franco no és propietària d'aquest mausoleu ni de les unitats d'enterrament.