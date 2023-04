Tots els edificis històrics de Barcelona que pots visitar gratuïtament per Sant Jordi

Roses de tota mena i llibres per a tots els gustos inundaran els carrers, avingudes i places de Barcelona aquest cap de setmana. Floristes i llibreters preveuen una diada de Sant Jordi, que enguany cau en diumenge, de multitudinària: amb més de 320 parades i més de 200 autors firmant les seves obres. Tot plegat, en una superilla literària que tindrà com a eix el passeig de Gràcia, des de la Gran Via fins a la Diagonal.

Sant Jordi és sinònim de roses i llibres, però també de cultura, catalanitat i història. És per això que molts edificis històrics i museus de la ciutat -alguns normalment tancats al públic- obren les seves portes per oferir visites i activitats totalment gratuïtes en homenatge al patró de Catalunya. Us detallem els horaris d'obertura i si s'ha de fer reserva prèvia.



Sagrada Família

Com ja és tradició, la Sagrada Família obre les seves portes a tots els Jordis, Jordines, Jorges i Jorginas del món de manera gratuïta de 10:30 a 19:00 hores. Podràs portar un acompanyant amb tu. No cal reserva prèvia, només has de portar un document que acrediti el teu nom.



La Sagrada Família

Palau Güell

Un altre punt icònic de Barcelona i de l'obra de Gaudí que obrirà les portes al públic aquest diumenge és el Palau Güell. De les 10:00 fins a les 17:30 hores es podrà visitar el palau modernista, ubicat al carrer Nou de la Rambla, de manera totalment gratuïta. Això sí, s'ha de fer reserva prèvia. Les entrades s'han de recollir directament al Palau.



Recinte Modernista de Sant Pau

El Recinte Modernista de Sant Pau també farà jornada de portes obertes per Sant Jordi, de 10:00 a 17:00 hores. L'espai ha organitzat diverses activitats per acostar la figura de l'arquitecte Domènech i Montaner i la seva història.

Les entrades s'hauran de reservar prèviament, per franges horàries, al web de Sant Pau, ja que l'aforament serà limitat.

Fundació Photographic Social Vision

Seguim amb la Fundació Photographic Social Vision, un espai ubicat a Villa Alegre (Via Augusta, 175) habitualment tancat que durant la jornada de Sant Jordi obrirà les seves portes al públic. L'espai ha organitzat la primera edició de fira de fotollibres, amb exposicions i presentacions d'obres. El recinte obrirà d'11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.

Concretament, a les 12:00 hores es durà a terme la presentació del llibre Joana Biarnés. Moda a peu de carrer, editat per l'editorial Blume i la Fundació Photographic. Una hora més tard, el periodista i escriptor Jordi Rovira signarà el seu llibre No serà fàcil. Joana Biarnés, una fotògrafa en un món d'homes (La Campana). El fotògraf de moda Manuel Outumuro també signarà els seus llibres



Joana amb la Hasselblad. — Arxiu Joana Biarnés / Photographic Social Vision

Pavelló Mies van der Rohe o Pavelló Alemany

De 10:00 a 20:000 hores del dia de Sant Jordi, el Pavelló Mies van der Rohe també farà una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'obra de l'arquitecte de l'edifici Ludwig Mies van der Rohe, pioner de l'arquitectura moderna. Hi haurà una parada de llibres i un espai per llegir.



Museu d'Arqueologia de Catalunya i Museu d'Història de Catalunya

El Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Museu d'Història de Catalunya també obriran les portes al públic de manera totalment gratuïta el diumenge, concretament de 10:00 a 14:30 hores.

Al Museu d'Història de Catalunya, els visitants podran gaudir de la seva col·lecció permanent, així com d'alguna de les mostres temporals. Per la seva banda, el Museu d'Arqueologia ha organitzat activitats infantils per descobrir la mitologia grecoromana.



L'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Com cada any, amb motiu de la diada de Sant Jordi, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm organitza el Sant Jordi Musical. Aquesta antiga indústria cervesera obrirà les seves portes per acollir les actuacions en directe de 22 artistes i grups musicals. L'accés és gratuït fins que es completi l'aforament. A més dels concerts, també s'organitzen activitats, firmes de discos i venda de llibres i roses.

Els Catarres, Triquell, Gertrudis, 31 FAM, Roba Estesa, Pol Batlle, Iseo, Koers, Siderland i Grauwi + Marta Cascales protagonitzen el cartell del Sant Jordi Musical 2023

El Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona

Edificis que en el dia a dia estan tancats al públic per la seva intensa activitat, com el Palau de la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, durant la diada de Sant Jordi faran una jornada de portes obertes.

El Palau de la Generalitat decorat amb motiu de la diada de Sant Jordi. — ACN

En el cas de l''Ajuntament de Barcelona, que estarà obert de 10:00 a 20:00 hores, es podrà visitar: l'Escala Negra, la Capella del Bon Consell, el Saló de Cròniques, el Saló del Bon Govern, la Sala del Treball, el despatx de l'alcaldessa, el Saló de Carles Pi i Sunyer, el Saló de Cent, el Saló del Consolat de Mar, la Sala Tàpies, el Despatx d'Honor, el Saló de Carles III, el Saló de la Ciutat, la Galeria Gòtica i l'Escala d'Honor. També es podrà accedir al Mirador M. Aurèlia Capmany, situat a la novena planta.



L'Ateneu Barcelonès

L'Ateneu Barcelonès, ubicat al barri Gòtic, també obrirà les portes d'11 a 20:00 hores. Al llarg del dia es podrà visitar el Palau Savassona, la Biblioteca modernista, la sala Pompeu Fabra, la sala d'actes Oriol Bohigas, entre d'altres.

També s'han organitzat diverses activitats amb motiu de la diada de Sant Jordi. De 12:00 a 14:00 hores, al jardí de l'Ateneu, hi haurà lectures en veu alta d'obres destacades de la literatura catalana, i a les 18:30 hores tindrà lloc una representació teatral de l'obra La casa en obres, basada en la vida i l'obra de l'escriptor Blai Bonet.



L'entrada de l'Ateneu Barcelonés. — Pere Francesch / ACN

La Biblioteca de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans

La Biblioteca de Catalunya organitza visites guiades amb cita prèvia. També ho farà el recinte de l'Institut d'Estudis Catalans, que obre les portes amb una parada de llibres al pati de la Casa de Convalescència i oferirà visites a la Sala Prat de la Riba, la Sala Puig i Cadafalch, la capella i el jardí Mercè Rodoreda.