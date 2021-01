Inma Pardo es enfermera de Urgencias en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El 8 de enero recibió una llamada en la que le decían que al día siguiente debía presentarse a las 8 de la mañana en el Hospital Isabel Zendal dejando su puesto de trabajo, de un día para otro.

"Una mujer, que se identificó como administrativa de mi hospital, me informó (solo por teléfono, nada por escrito) de que al día siguiente tenía que presentarme a las 8 de la mañana en el Hospital Isabel Zendal. Y de que este traslado de mi puesto de trabajo era obligatorio y negarme supondría una renuncia a mi contrato y una penalización de un año en el sistema de salud madrileño, lo que supone no poder seguir trabajando en mi hospital ni en ningún otro de la red pública de Madrid", explica.

Inma decidió entonces abrir una petición en la plataforma Change.org con el objetivo de recoger firmas y visibilizar el trato que se les estaba dando por parte del Servicio Madrileño de Salud a los sanitarios que no estaban aceptando el "traslado forzoso" al Hospital Isabel Zendal.

Inma califica estas llamadas de "amenazas" y recuerda que quienes las están recibiendo son "las mismas personas que nos hemos deslomado estos meses para sacar la sanidad adelante. Las mismas personas que en algunos centros llevaron 15 días la misma mascarilla porque no había más. Las mismas personas que pusieron en riesgo sus vidas y a las que aplaudían a las 8 de la tarde." Y añade: "No queremos un Princesa de Asturias si después nos van a amenazar."

Más de 60.000 firmas en 24 horas

Tras el lanzamiento de su campaña el día 17 por la tarde, en menos de 24 horas ha logrado reunir más de 60.000 firmas y decenas de comentarios de apoyo.

"Estoy en la misma situación, soy enfermera y me encuentro que de un momento a otro me mandan al Zendal sin justificar el motivo, sin tener en cuenta la puntuación en bolsa ni nada", lamenta una de las personas que ha firmado la campaña. "Soy oncóloga médica desde hace 3 años, me hicieron renunciar a mi contrato de intensificación en abril y ahora me quieren mandar y dejar mi consulta sin médico asignado", se puede leer en otro de los comentarios de apoyo.

Penalizar a los sanitarios que no quieran trabajar en el Zendal

La polémica llega tras conocerse que la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, ha ordenado no contratar en el mismo centro a ningún profesional de los que se encuentran en la plantilla de refuerzo en caso de que rechacen ser derivados al Hospital Isabel Zendal, según informan fuentes de la Consejería.

La Comunidad de Madrid deja claro que "ningún profesional podrá ser contratado nuevamente por otro motivo si previamente ha renunciado a su nombramiento covid, salvo que el motivo de la renuncia sea una mejora de empleo. Así mismo se recuerda que los profesionales que renuncien por su adscripción al Hospital de Emergencia Enfermera Isabel Zendal, no podrán continuar prestando servicio en el Centro de Origen".

El CSIF aconseja pedir la notificación del traslado por escrito

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aconsejó a los profesionales a los que sus hospitales les amenacen con no volverles a contratar si se niegan a un traslado forzoso al Hospital Isabel Zendal, que pidan la notificación del traslado por escrito, incluyendo la información de la sanción en caso de negativa por parte del trabajador.

Según recordó CSIF este lunes, las normas de funcionamiento sobre selección de personal temporal en las instituciones sanitarias adscritas al Sermas, por Acuerdo de Mesa Sectorial de 5 de febrero de 2016, establecen que los aspirantes podrán optar por estar incluidos en uno o más centros, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria, y Summa112, así como el tipo de jornada.