No es la primera vez que Paquita López sale a la calle para manifestarse por la defensa de la memoria histórica. Cada jueves, de siete a ocho de la tarde, Paquita se reúne con el resto de sus compañeras en la Puerta del Sol para luchar contra la impunidad de las víctimas del franquismo. En esta ocasión lo ha hecho con el resto de colectivos en las inmediaciones del Congreso de Diputados. ¿El objetivo? Frenar el auge de la extrema derecha.

A las doce de la mañana, los miembros de colectivos LGTBI, feministas, de migrantes y en apoyo de la memoria histórica, terminaron de montar un pequeño escenario a la vez que sonaba Labordeta y su Canto a la libertad. Después de coronarlo con una pancarta que repetía el lema de la protesta (“Contra las políticas de extrema derecha. Ni un paso atrás”), los distintos portavoces de las organizaciones se han subido al mismo para pedir a los políticos que se comprometan con los valores democráticos.

"Seguiremos luchando contra eso que denominan reconquista. Párense a pensar en la palabra. Reconquistar es volver a recuperar lo que dejó de existir. Y la extrema derecha habla de reconquista", ha reflexionado María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. "Cuando aparece un partido de extrema derecha como ocurre en Francia, en Alemania y como ocurre en otros países, lo que hacen es aislarlos. Aquí no. Aquí los llevan al poder", sentenciaba desde el escenario.

Pero, ¿por qué ha ganado tanto poder la extrema derecha? Según una de las pocas manifestantes jóvenes que han acudido a la protesta, la culpa la tiene el sistema educativo español. ¿Las víctimas? Todas las personas que se han formado de a partir de los años ochenta: "En el colegio no nos han contado ni la Guerra Civil ni la República, nos ha vendido la transición como la mejor del mundo para que no toquemos la Constitución". La asistente explica que ha sido la ignorancia la que ha provocado que la ultraderecha gane votos. "Se han encargado de que nos hayamos olvidado de lo que pasó en este país", ha dicho.

Desde el escenario, la vicepresidenta de la Asociación de Amical de Mauthausen, Concha Díaz, ha querido dejar claro que los partidos de la derecha "autodenominada constitucional" negocian y gobiernan con partidos de extrema derecha por "intereses económicos y de poder" primando así "sobre los valores democráticos de los que alardean". Con su última frase, Díaz resumió el motivo de la protesta: "Con la extrema derecha no se habla, no se negocia, no se gobierna…¡Ni un paso atrás!".



Para finalizar el acto, los colectivos han aprovechado para pedir memoria y justicia para José Couso, periodista que hace 16 años fue asesinado durante la Guerra de Irak.