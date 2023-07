Ayuso propone doblar turnos en las residencias para cubrir las vacaciones de verano

La Comunidad de Madrid no sustituirá las plazas que queden libres debido a las vacaciones en las 25 residencias públicas de la región. Así lo ha trasladado la Consejería de Asuntos Sociales a los trabajadores, tal y como ha confirmado Comisiones Obreras (CCOO).

Lejos de contratar al personal necesario para mantener la calidad asistencial en los centros de mayores, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha propuesto que los trabajadores doblen turnos. Es decir, que trabajen más horas con un contrato paralelo que podría añadir hasta 30 horas semanales, que se sumarían a las 37 horas y media que ya realizan.

Una propuesta que, de acuerdo con lo que señala Juani Peñafiel, responsable de residencias en CCOO, no tardará en trasladarse a las concertadas y privadas. "Los trabajadores no entienden nada. Desde el momento de pandemia, se aseguró que se iba a mejorar esta situación crítica de las residencias y a día de hoy están peor", ha criticado Peñafiel.

Cubrir o no estos turnos, de esta forma, dependerá de la libre voluntad y disponibilidad de los auxiliares, cocineros, enfermeras, personal de limpieza, etc, de cada residencia. Algo que, advierte Peñafiel, "no garantiza una buena atención a los residentes".

En la misma línea, la representante sindical, pone de relieve la sobrecarga de trabajo que asumen las plantillas de los geriátricos madrileños y asegura que los empleados "quieren marcharse debido a las malas condiciones laborales, muchos de los cuales ni siquiera tienen contratos a tiempo completo y deben pluriemplearse para ganar dinero suficiente para vivir".

"Hablamos de que no hay recursos humanos y las ratios por trabajador son inasumibles. Ello conlleva que tengan que atender a los mayores, algunos extremadamente vulnerables, en apenas siete minutos, por ejemplo", ha detallado Peñafiel. "En esos siete minutos les tienen que despertar, duchar, secar, hidratar, vestirle, sentarle en la silla de ruedas. ¿Qué calidad asistencial se puede prestar así? Desde luego, no es lo que se vende", lamenta.