Tras pasar 17 meses en prisión, Iñaki Urdangarin podría pasar las fiestas navideñas en familia. A partir de este jueves, el marido de la infanta Cristina podrá solicitar permisos ordinarios a la cárcel de Brieva (Ávila) al haber cumplido una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses de prisión por el 'caso Nóos'.

No obstante, todavía no se sabe con certeza cuándo podrá Urdangarin tener acceso efectivo a estos permisos, pues la prisión de mujeres en la que permanece recluso todavía no ha fijado una fecha para evaluar y dar luz verde a la petición. En todo caso, a partir de ahora puede solicitar, como el resto de presos en segundo grado, permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año –18 días por semestre–, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva.

De confirmarse sus nuevas salidas, estas se sumarían a las que viene realizando desde hace unos meses para realizar voluntariado en un hogar religioso de Pozuelo (Madrid) dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. Una actividad fuera de la cárcel respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila, que rechazó el recurso de la Fiscalía en el que la institución denunciaba un trato de favor hacia Urdangarin con la concesión de estos primeros permisos.

El tercer grado podría llegar a mediados de 2021

Una vez que ingresan en prisión, los reclusos tienen un límite temporal de dos meses para ser clasificados desde el momento en que la sentencia es notificada en los centros penitenciarios. Luego se vuelve a estudiar de forma automática la clasificación de grado cada seis meses como máximo. La última revisión de Urdangarin fue el pasado julio, permaneciendo en segundo grado. Su progresión al tercer grado, en principio, se podría plantear pasada la mitad de la condena, esto es a partir del segundo trimestre de 2021.