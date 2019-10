Miles de olivareros de toda España marcharán este jueves 10 de octubre por las calles de Madrid para exigir un paquete de cinco medidas que reactiven los precios del aceite. Una situación "crítica" que afecta a unas 250.000 familias españolas, siendo este país el principal productor de oro líquido a nivel mundial.

En la actualidad, producir aceite no sale rentable. La caída "inadmisible" de los precios dificulta la venta del producto, además de ser una "ruina" para el sector olivarero, denuncia a Público Antonio Godino, presidente la sociedad cooperativa San Sebastián de La Guardia de Jaén, una localidad netamente olivarera.

"Ahora mismo, con lo precios de referencia, estamos por debajo del umbral de costos, y nadie puede soportar trabajar por debajo de ese umbral", señala el representante de la única cooperativa agraria del pueblo de casi 5.000 habitantes, formada por 540 socios. Y es que, según estableció en 2015 el Consejo Oleícola Internacional, el coste medio ponderado de producción de aceite de oliva en España se sitúa en torno a los 2,75 euros/kg. Sin embargo, el valor de venta del producto a nivel estatal se sitúa por debajo de los costes de producción.

En este sentido, tal y como apuntó el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura de Andalucía, la campaña 2018/2019 se inició con un 26% de caída de precios. Esto es, 3,53 euros/kg. Al final de la temporada, el pasado mes de septiembre, la bajada del 44% del importe ha situado el precio del kilo de aceite en una media de dos euros.

"¿Cómo no vamos a hablar de despoblación de los municipios si la situación nos obliga a dejar el campo?"

Con el inicio de la siguiente campaña a la vuelta de la esquina, muchas cooperativas aún mantienen gran parte del aceite en la bodega. "¿Cómo vamos a vender el producto a ese precio? Si tenemos que vender el kilo a dos euros, el agricultor pierde 0,70 euros/kg", lamenta Godino. No obstante, tal y como apunta presidente de la sociedad, el agricultor está obligado de alguna forma a vender el producto, ya que "si no vende, no puede cobrar nada y, por lo tanto, no puede empezar la recolección de la siguiente campaña".

Esta crisis del sector coincide además con la movilización del entorno rural por lo que se conoce como España vaciada. "¿Cómo no vamos a hablar de despoblación de los municipios si la situación nos obliga a dejar el campo?", critica Godino a este medio.

"El olivar tradicional no renta"

A pesar de que en España se han producido 1.865.000 toneladas de aceite de oliva en la última campaña, las organizaciones profesionales agrarias alertan del riesgo que supone la realidad de este gremio, que hace peligrar la existencia del olivar tradicional, así como su explotación y beneficio.

Dentro del territorio estatal, la provincia de Jaén –líder mundial en producción de aceite– es uno de los principales territorios afectados por la crisis del sector. Sus casi 70 millones de olivos tiñen el territorio de color verde. En cambio, el "98% de las explotaciones olivareras no funcionarían sin subvención europea", según subraya Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén. "El olivar tradicional no renta", advierte.

Valero detalla a Público que el libre comercio es el "principal culpable" del desplome de los precios. En este contexto, "la cosecha récord del último año ha traído la inexorable caída de los precios".

Manifestación por las calles de Sevilla contra la bajada de precios en origen. EUROPA PRESS/Archivo

Juan Luis Ávila, responsable regional de Olivar de COAG Andalucía, apunta a los grandes inversores como los principales responsables del deterioro del sector. "No cumplen con las leyes de la oferta y la demanda, sino que se rigen por maniobras especulativas", alega.

"Italia envasa nuestro aceite y lo vende con sus propias marcas más caro que aquí"

En esta línea, el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, señala que en España, el aceite no se valoriza. "Se intenta bajar el valor de forma artificial, comprando el producto más barato en las almazaras para venderlo fuera más caro y sacar beneficio, que va para los especuladores, mientras que los productores no sacan ninguna ganancia", denuncia.

Asimismo, las organizaciones profesionales agrarias critican las "prácticas comerciales desleales" de las cadenas de distribución. Por ejemplo, el caso de Italia, el principal comprador del oro líquido exportado por España, que utiliza el aceite de oliva español como producto reclamo para distribuirlo con la etiqueta Made in Italy. "Ellos envasan nuestro aceite y lo venden con sus propias marcas más caro que aquí", añade Juan Luis.

En este sentido, la diferencia de precios entre ambos países ha ascendido un 131%, según se hizo eco en marzo de este año El Confidencial. Es decir, Italia vende el kilo de aceite a seis euros, mientras que España lo hace a dos euros.

La subida de aranceles de EEUU agudizará la crisis



La subida de aranceles anunciada por el Gobierno de Estados Unidos sobre las importaciones europeas de vino, aceite, aceitunas y quesos tendrá un impacto de 970 millones de euros, según las estimaciones publicadas por COAG. Asimismo, el valor de las exportaciones españolas a EEUU en aceite se situaron en 424 millones de euros, tal y como reflejan los datos ofrecidos por el Ministerio de Industria y recoge también Cinco Días.

"Es muy injusto que una guerra entre Boeing y Airbus nos salpique a nosotros"

Por tanto, el incremento de impuestos, que se hará efectivo el próximo 18 de octubre, agudizará la crisis del sector olivarero, a tenor de las declaraciones realizadas por estas organizaciones de profesionales. "Los aranceles aplicados por Donal Trump distorsionan aún más el mercado", añaden desde COAG Andalucía. "Es muy injusto que una guerra entre Boeing y Airbus nos salpique a nosotros", remata el portavoz de ASAJA-Jaén.

A diferencia de otros países exportadores de este producto, como Italia o Grecia, España tendrá que pagar un 25% en aranceles para la importación del aceite de oliva envasado. "En los últimos años, somos los que más aceite vendemos a EEUU. Este escenario complica una mejora de la situación", avisa el secretario general de UPA Andalucía.



Los olivareros aseguran sentirse "indefensos" y "desprotegidos" por parte de las autoridades

Los olivareros aseguran sentirse "indefensos" y "desprotegidos" por parte de las autoridades. Por ello, Cobos pide más unión entre los profesionales del sector, una actividad cooperativizada en un 66%, "pero que no está organizada". No obstante, ciudades como Sevilla ya han sido testigo de protestas contra la bajada de precios en origen. Un grito que este jueves resonará en Madrid a partir de las 11.30 horas de la mañana para exigir el fin de la crisis del sector olivarero, uno de los gremios más importantes de España a nivel económico, social y medioambiental.