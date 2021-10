Pamela Palenciano: "No es un ataque contra mí, sino contra el feminismo"

La actriz y activista Pamela Palenciano está desde hace tiempo en el punto de mira de la ultraderecha y de los grupos negacionistas de la violencia de género. A lo largo de las últimas décadas Palenciano se ha dedicado a denunciar en institutos, teatros, ayuntamientos o instituciones públicas con su monólogo No sólo duelen los golpes la violencia que se ejerce contra las mujeres solo por el hecho de serlo. Sin embargo, en los últimos cuatro años, los que coinciden con el auge de los mensajes de la ultraderecha y la entrada de Vox en las instituciones, los ataques hacia ella y lo que representa se han recrudecido hasta convertirse en acoso, tal como explica la actriz en conversación telefónica con Público.

El último episodio de "censura" lo ha protagonizado el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Navalagamella (gobernado por el PP), que ha suspendido a última hora el monólogo que Palenciano tenía programado este sábado 9 de octubre en el transcurso de unas jornadas. La activista explica que en una llamada desde el Ayuntamiento le anunciaron la suspensión de la actuación porque "no quieren polémicas".

"Yo no empecé esto como un trabajo. Empecé con esto como una misión de vida. Ojalá en el instituto me hubieran contado lo que yo cuento, cuando yo era una adolescente", afirma la activista a Público. En su monólogo, Palenciano utiliza su experiencia en una relación violenta para desenmascarar las dinámicas de la violencia machista.

"Lo que me está pasando ahora no me lo están haciendo a mí, sino al feminismo y no es muy complicado de ver"

"Lo que me está pasando ahora no me lo están haciendo a mí, sino al feminismo y no es muy complicado de ver. Intentan ponerme a mí como polémica, pero forma parte de ese ataque de los ultras en ese intento de retroceso de los derechos. Cuando algunas compañeras me dicen: 'Pamela lo siento, ánimo'. Yo alucino y respondo: 'No es lo siento Pamela, esto no es un ataque contra mí sino contra el feminismo, compañeras'.

Hace un par de días esta activista publicó la noticia de que le suspendían la actuación en sus redes sociales. La avalancha de mensajes misóginos y agresivos contra ella se dispararon. Pero también algunos de apoyo. Es el caso de la Delegada del Gobierno contra la violencia de género y jurista, Victoria Rosell, que escribió en su cuenta de Twitter que "prevenir la #ViolenciaMachista no es polémica. Es un deber de las Administraciones Públicas. Lo terrible es que se cancelen acciones de sensibilización feminista adecuadas para adolescentes por miedo a la ultraderecha que abusa de los tribunales y señala a profesionales".

"Es algo que nos está pasando o nos va a pasar a todas", añade Palenciano. Al menos a todas las que cuestionan el sistema desde sus cimientos. "Mi discurso cuestiona el sistema. No habla de pobrecitas mujeres. El feminismo es radical, es decir, en el sentido de ir a la raíz del problema y cuestionar el sistema. No se trata de que yo sea polémica, ni que esto me pase sólo a mí".

Acoso en aumento

En los últimos meses el acoso a Palenciano se ha redoblado tanto en las redes como en la vida real. En junio pasado una grupo llamado Asociación de hombres maltratados ,que forma parte de un bufete de abogados y que niega la violencia de género, interpuso una querella contra ella. El hecho relevante, explica la actriz, no es la querella, sino que un juzgado la admitiera. Acusaban a Palenciano de un delito de "incitación al odio" y a la violencia. Pero el juzgado sólo ha aceptado investigar los hechos por un posible delito de "trato degradante". "El hecho de que se haya admitido a trámite es importante por lo simbólico", declaró a Público. Palenciano está llamada a declarar la semana que viene por esta querella.

Un portavoz del Ayuntamiento de Navalagamella ha explicado a Público que la actividad la solicitaron dos personas del pueblo y se aprobó a cargo de unos presupuestos de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y fondos del Ministerio de Igualdad, "sin más supervisión". Pero que "esta semana un vecino del pueblo puso en registro una queja por la celebración de este monólogo". Entonces, reconocen fuentes municipales, investigaron de qué se trataba, vieron el monologo colgado en Youtube y conocieron que en los próximos días Palenciano debía declarar ante un juzgado. "Y decidimos suspender". La explicación es que no quieren polémicas, aunque de lo que se trate sea de defender los derechos de las mujeres maltratadas. Alegan además que no tienen recursos para garantizar la seguridad de los presentes, que el pueblo tiene 3.058 habitantes, la Guardia Civil está a 12 kilómetros y la Policía a 27, y que sólo cuentan con dos guardias municipales. Afirman que ofrecieron a Palenciano la posibilidad de cobrar parte de lo anulado y que rechazaron su ofrecimiento de que fuera a hacer el monólogo de forma gratuita. "Es una situación que no podíamos asumir y no podríamos garantizar que no se fuera a liar", añaden fuentes del consistorio, que afirman que viendo lo que se ha montado en redes sociales, qué no se podría haber montado en la actuación.

"El plan de igualdad forma parre del currículum académico. Hace unos años eso no lo discutía nadie. Hoy sí"

"El plan de igualdad forma parre del currículum académico. Hace unos años eso no lo discutía nadie. Hoy sí. Hoy todos son peros en las juntas directivas de los centros. Y pasa en casi todo el estado español", advierte Palenciano. Denuncia que se están cancelando muchos de sus monólogos, sobre todo en institutos, que era donde más los hacía y ahora es donde menos trabaja. Afirma que en los últimos meses el número de chicos que boicotean la representación se ha incrementado y que en alguna ocasión se organizaron para impedir que se realizara.

Un estudio reciente elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD) resaltaba que uno de cada cinco adolescentes varones de entre 15 y 29 años, consideran que la violencia de género no existe y es solo "un invento ideológico". Un dato alarmante, porque en los últimos cuatro años el número de los que piensan así se duplicó, alcanzando el 20% de los jóvenes de esa edad.

Para Palenciano, "esto es una tendencia que estoy viendo crecer desde 2017 y coincide con el auge de la ultraderecha en nuestro país. Están siendo muy inteligentes. Repiten el mensaje y el mismo discurso aunque sea mentira. Y de mucho repetirlo parece que se convierte en verdad".

Además, afirma, la ultraderecha se ha puesto a difundir este discurso antifeminista con algunos de los youtubers más oídos por los jóvenes, como es el caso de Roma Gallardo, que no es ya un adolescente, sino "un tío hecho y derecho y que tiene más de dos millones y medio de seguidores. La ultraderecha ha logrado ocupar esos sitios. Son discursos que a los jóvenes les llega más que mis monólogos o los discursos contra la violencia de género. No estamos ahí. No llegamos tanto con el discurso feminista. Y esto ha crecido un montón en las aulas", concluye Palenciano.