"No todo vale para hacer bromas", ha apuntado el actor Josema Yuste en una estrambótica tertulia con el periodista Javier Negre y el humorista Enrique San Francisco. El que fuera presentador se refiere así a los límites del humor a cualquier precio. No es la primera vez que Yuste habla de este asunto. "Bromas a parte. Y las bromas dependiendo de", ha añadido en el espacio online que presenta Negre.

Sin embargo, tal y como recuerda el tuitero AsilVestraOಠ en un tuit, el antiguo integrante de Martes y Trece sí ha bromeado en otras ocasiones con asuntos tan delicados como la violencia machista. En este sentido, a lo largo de estos años, Yuste ha protagonizado muchos gags en los que ha banalizado esta lacra.

"Hay programas de televisión ahora mismo de mujeres que van provocando no, lo siguiente, y nadie dice nada", dijo en febrero de este año, justificando así un viejo gag suyo en el que, parodiando un anuncio de la colonia Jacq's, un hombre acosaba sexualmente a una mujer llegando a meterle la mano en sus genitales.

En la intervención de este domingo, además, Yuste ha afirmado que "la pandemia [del coronavirus] no es global". Según él, la enfermedad "ataca a unos países más que a otros". Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo la pandemia a nivel mundial por covid-19.

El actor también ha criticado duramente la actitud de Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados. "Entiendo que en un debate de la nación no haga caso o mire para otro lado. Pero en este caso que es gravísimo que esté mirando para otro lado, como que se la suda todo lo que estén diciendo", ha señalado con la complicidad de Enrique San Francisco. "Me parece de una frialdad tan cercana a un psicópata. Porque si sabéis, los psicópatas no sienten empatía hacia el dolor de los demás. Y eso es lo que demostraron el otro día el señor Iglesias y el señor Sánchez".

Sin embargo, Yuste no hace referencia a la actitud de la oposición, que se ha negado a arrimar el hombro y que torpedea cada acción del Gobierno ante esta emergencia sanitaria.

Estas declaraciones han sido pronunciadas en Estado de alarma, el espacio de Javier Negre, el periodista de El Mundo que fue condenado por inventarse una entrevista con una víctima del maltrato del asesino Sergio Morate.

El otro participante de la tertulia, Enrique San Francisco, protagonizó el pasado lunes una polémica tras afirmar que votaría a la ultraderecha: "Resulta que ahora si tú estás de acuerdo con Vox eres un facha de mierda", señaló el humorista en el mismo espacio.

Con todo, y como era de esperar, los tuiteros han criticado en las redes esta conversación entre Negre, Yuste y San Francisco.

