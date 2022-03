"Mi película de ficción favorita es la moderación del PP": los últimos movimientos de los de Feijóo escorándose a la ultraderecha

Si alguien pensaba que con Alberto Núñez Feijóo como cabeza visible llegaba la moderación y el centralismo al PP, en los últimos días ya están los cargos de públicos de este partido ocupándose de desmentirlo a base de declaraciones y acuerdos con Vox.

Entre los que pensaban que el presidente gallego tenía un perfil 'centrista' no estaban, desde luego, los tuiteros que explicaron en su día ante quién estábamos.

Tampoco él mismo parece muy interesado en dar esa imagen, cuando de las primeras cosas que ha hecho es acusar al Gobierno de "forrarse" con impuestos (además con unos que curiosamente gestionan los presidentes de comunidades, como él).

Tras su llegada (en teoría aún es candidato a presidir el PP, pero vamos que no hay ninguno más), llegó el pacto para gobernar Castilla y León, que dará la vicepresidencia a un ultraderechista que tuvo que borrar sus tuits machistas y homófobos, y la presidencia de las Cortes a otro que dejó el club de balonmano Ademar al borde de la ruina. Un pacto por el que hasta el PP europeo les ha llamado la atención.

El pacto de Castilla y León entre PP y VOX me da miedo. Esto no va de pagar más o menos impuestos. Va de perseguir al diferente,de tolerar la violencia machista, de generar odio, de homofobia, de racismo, de no aplicar la ley de memoria histórica. Es sentirse inseguro e insegura

— Pepe Rubio (@PepeRubioM) March 10, 2022