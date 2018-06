El PP traga con la renovación de RTVE

Finalmente, todo indica que el PP admitirá la composición del Comité de Expertos que propondrá los candidatos a dirigir RTVE y que todos los grupos menos ellos habían acordado, firmado y dejado sobre su mesa, hace unos pocos días. Fuentes del grupo socialista confirman a Público que no ha habido negociación clara con el PP, así que deducen que los conservadores simplemente cederán y admitirán su propuesta.

La pelota de la renovación de la dirección de RTVE estaba en el tejado popular. La semana pasada todos los grupos, incluido UPN, firmaron el documento del acuerdo que consideran definitivo. Todos, menos el PP. El documento incluía el acuerdo anterior al que habían llegado con las modificaciones técnicas y jurídicas de los letrados de la cámara, menos su aportación a la selección de los miembros del Comité de Expertos, que elegirá a los candidatos a la dirección del ente público, que finalmente, serán, votados en pleno. Los grupos se negaron a firmar el documento que los letrados presentaron, denunciando que habían sido manipulados por los populares en su beneficio.

La verdad es que el documento que volvió a la mesa del Congreso, después de pasar por las manos de los letrados de la cámara, había cambiado el sistema de selección de los miembros del Comité de expertos concediendo al PP derecho a veto en dicho órgano. Los grupos habían acordado que la composición de este comité fuera de 15-17 miembros, uno por cada grupo parlamentario y otro más elegido por cada cuatro miembros de la Comisión Mixta de control de RTVE, conformada por 49 diputados y senadores. Los letrados, sin embargo, decidieron por su cuenta, que el número se redujera a 12 y que fueran elegidos proporcionalmente, lo que daba a los populares, prácticamente, la mitad de los asientos y, por tanto, derecho a veto.

Ramón Moreno, el portavoz del PP en la Comisión mixta de RTVE, en declaraciones a Público, decía ayer: “no sé si tengo derecho a veto o no derecho a veto, yo no he dado ningún número, a mí no me dejaron participar en las bases del concurso y el documento estaba lleno de ilegalidades, se nos dejó fuera desde el primer momento pero sí estamos dispuestos a negociarlo todo, esto no puede seguir así, es absurdo”.

Noelia Vera, la portavoz de Unidos Podemos, afirmaba que “los letrados fueron claramente manipulados” y que “queremos que el PP acepte el acuerdo que todos, hasta sus socios (UPN) han aceptado pero si no se hará por decreto, ya estamos en negociaciones con Pedro Sánchez.”

Guillermo Díaz, el portavoz de Ciudadanos, por su parte, confirma que ellos han firmado el documento anterior, que no se entiende el cambio de los letrados y que es al PP al que le toca ahora dar un paso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en entrevista anoche en RTVE, anunció que si no se llegaba a un acuerdo antes del viernes, aplicarían un decreto ley que ya están estudiando. Algunos piensan que éste puede ser el detonante del acuerdo inminente, otros dicen que el cambio en el orden del día, que sólo depende de Ana Pastor, fue anterior a su anuncio.

En cualquier caso, todos los indicios indican que Ana Pastor va a anunciar hoy mismo que los populares ceden y admiten el sistema de selección y la composición del comité de expertos que todos los grupos, menos ellos, han acordado y que hace prevalecer la representatividad sobre la proporcionalidad en este órgano seleccionador. Después, en ambas cámaras, congreso y senado, con su proporcionalidad propia intacta, se elegirán a los definitivos por votación en pleno. De este modo, los propuestos serán fruto de consensos previos y más plurales.