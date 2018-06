Aunque a primera vista parece un fake más de algún periódico satírico, no lo es. El diario ABC saca este sábado un especial sobre el vestuario de las nuevas ministras. Lo hace en la portada de su suplemento Gente y Estilo, en la que se puede ver fotografías de las caras de las once responsables de las carteras, montadas sobre maniquíes. El subtitulo, "Análisis de los aciertos y errores -a subsanar- de los estilismos de las recién estrenadas dueñas de las carteras ministeriales", deja pocas dudas a lo contiene este especial.

Incluso el título de la pieza tiene su coña. No se trata de las ministras del Gobierno, sino de "El guardarropas de las ministras de Sánchez".

Pero si la portada ya parece contener todos los clichés machistas que se nos puedan pasar por la cabeza, el interior no defrauda. Una a una disecciones los defectos y las características físicas de cada una de las ministras, y recomienda alguna prenda para su mejora. Con precio, claro, porque además de machista, se trata de un reportaje de márketing que recomienda marcas.

De Teresa Rivera (ministra de Transición Ecológica), afirma que "viste algo desaliñada", "con colores insípidos" y "peinados poco cuidados". Pero lo que más choca a la redactora que firma la noticia, es su falta de maquillaje "una esclavitud a la que las mujeres debemos hacer ciertas concesiones para 'parecer' arregladas". Por eso le recomienda una paleta de maquillaje de 25 euros.

A Margarita Robles (ministra de Defensa), le fallan los zapatos, María Jesús Montero (que lleva la cartera de Hacienda) necesita vestidos más modestos para disimular su "físico tan marcado" (un eufemismo, claro), Maritxel Batet (ministra de Política Territorial), menos mal, está bastante bien, pero no le vendrían mal unas pulseras. A Nadia Calviño (Ministra de Economía), un colgante para mejorar su aspecto "algo pasado"... y así hasta completar las once ministras. Pero probablemente el comentario más terrible es el que le dedica a la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio. De ella dice: "Esta extremeña de buen físico, recriada en La Mancha, de ojos penetrantes y chasis de aquí te espero, ha sabido siempre sacarse partido".

ABC a años luz del 8M



"¿En qué caverna ha estado ABC estos meses que no se ha enterado de NADA?" se pregunta una tuitera. Y es que tras las grandes movilizaciones y la huelga feminista, era fácil pensar que temas como este se habían quedado en la prehistoria. De hecho, el reportaje parece más pensado para denigrar la figura de las ministras. que como un escaparate de venta. A ninguna se la relaciona con su cartera, es decir, da igual si son o no ministras y de qué. Son las mujeres de Sánchez y hay que criticar su imagen, ya que no se puede atacar su preparación. ABC abrió la veda.

En qué caverna ha estado @abc_es estos meses que no se ha enterado de NADA?? pic.twitter.com/jnMvETw10Z — MaruxaRuiz d. Árbol (@MaruxaRuizde) 9 de junio de 2018

Ya empezamos con esto...y por supuesto nada se dice del estilismo de los ministros.👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

El guardarropa de las ministras de Pedro Sánchez https://t.co/Gr9CtCSLh7 vía @abc_es — Almudena Ariza (@almuariza) 9 de junio de 2018

Va siendo hora de que renueven su guardarropa ideológico, señoras y señores de @abc_es, y se desprendan de planteamientos cansinos y extemporáneos como éste:https://t.co/tzz58GrM5x — Aina Calvo (@aina_calvo) 9 de junio de 2018