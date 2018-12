'Juego de tronos' y otras 9 series muy esperadas para 2019

Dragones, una dictadura teocrática, guerreros de galaxias muy lejanas o mundos fantásticos, un ángel y un demonio intentando evitar el Apocalipsis, una espía de la CIA con problemas psicológicos… 2019 va a ser un gran año en cuanto a series se refiere.

Unas dicen adiós, otras regresan y algunas llegan de nuevas. Habrá, como cada temporada, cientos de estrenos.

De entre todas, hay unas cuantas que sobre el papel siempre captan más miradas que otras, aquellas alimentadas por esas expectativas tan peligrosas siempre a la hora de sentarse a ver un título pero que resultan inevitables.

‘Juego de tronos’ (HBO)

2019 va a ser el año de Juego de tronos. Más exactamente, del final de Juego de tronos. Ocho años después, otras tantas temporadas más tarde y sin que George R. R. Martin haya terminado aún su saga literaria, la serie que ha conseguido congregar a millones de espectadores semana a semana y en la que evitar los spoilers se han convertido en una obsesión casi enfermiza se acaba. Tan protegidos están los guiones del desenlace que nada se sabe de por dónde pueden tirar en la nueva tanda de episodios, que solo constará de seis, aunque más largos.

Con el Muro venido abajo (la última defensa física contra el Rey de la Noche y su frío ejército), a los aspirantes al Trono de Hierro no les queda otra que unir fuerzas para plantar cara a un enemigo común y aparcar sus rencillas para otro momento. Las quinielas sobre quién resultará vencedor y qué casa ocupará el ansiado Desembarco del Rey llevan abiertas desde su primer episodio, pero las apuestas se han intensificado a falta de seis capítulos. ¿Quién vivirá y quién morirá? Esa es la gran pregunta en realidad.



‘Watchmen’ (HBO)

Anuncio de la serie 'Watchmen'

Watchmen la novela gráfica de Alan Moore en la que se basa esta serie aún sin fecha de estreno, está considerada como una de las mejores del género. Ambientada en una distopía en la que los superhéroes no responden a la imagen que comúnmente se tiene de la profesión, la acción arranca cuando uno de ellos, el Comediante, es encontrado muerto.

En 2009 Zack Snyder llevó la llevó al cine y ahora le ha tocado a la pequeña pantalla de la mano de Damon Lindelof. El primero le dio un giro al final de la novela. El segundo ya ha avisado de que se tratará de una trama original ambientada en el mundo creado por Moore y el dibujante David Gibbons.

Contará su propia historia, pero mantendrá algunos personajes. Hace no mucho se anunciaba que Jeremy Irons daría vida a Adrian Veidt (Ozymandias), personaje que en el cine interpretó Matthew Goode.

Lindelof contará también con Regina King. El material del que parte y lo que hizo con The Leftovers (convertir una novela del montón en una de las mejores series recientes) han hecho que las expectativas estén por las nubes. En el reparto ya confirmado también están Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens y Andrew Howard.

‘Buenos presagios’ (Amazon)

Basada en la novela escrita a cuatro manos por Neil Gaiman y Terry Pratchett, dos de los mejores autores de fantasía, Buenos presagios es la historia de una amistad milenaria entre dos tipos totalmente opuestos que unen sus fuerzas para lograr un bien mayor, que no es otro que salvar a la Tierra y a los humanos de la destrucción que provocaría la venida al mundo del Anticristo.

Uno, Crowley, es un demonio. El otro, Azirafel, un ángel. Se conocen desde tiempos inmemoriales y no pueden ser más diferentes. Aún así, se entienden. El primero está interpretado por David Tennant. El segundo, por Michael Sheen. Todo un acierto de casting que se completa con Jon Hamm en el papel del arcángel Gabriel, una incorporación basada en las notas de Pratchett que no estaba en la novela.

El Apocalipsis amenaza con llegar y solo ellos dos pueden pararlo. Además, lo intentan de manera muy divertida. Así es en la novela y así se espera que sea en la serie.



‘The Witcher’ (Netflix)

Un videojuego basado en unas novelas que va a convertirse en serie. Un complejo universo fantástico con ambientación que recuerda a la Edad Media ideado por Andrzej Sapkowski. La obra de este autor polaco ha caído en manos de Netflix, que ha optado por Henry Cavill como el actor encargado de dar vida al mítico Geralt de Rivia.

El que fuera el último Superman del cine hasta la fecha se mete en la piel de un brujo cazador de monstruos que recorre un mundo tan complejo como peligroso en el que la violencia está muy presente. Magia, conjuros, criaturas extrañas, épica, aventuras y romance. ¿Qué puede salir mal?



‘El cuento de la criada’ (HBO)

Imagen de la serie 'El cuento de la criada'

Se ha convertido en uno de los estrenos más esperados cada temporada. La primera, por el material del que partía, la novela de Margaret Atwood. La segunda porque, dado el nivel de la anterior y el hecho de que ya no se contase con el apoyo del libro, había mucho interés por comprobar cómo se ampliaba ese universo de Gilead. La vista el año pasado no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó.

Por eso y por ese final frustrante pero tan coherente, hay tanto interés en la tercera. No se sabe mucho de ella, salvo que tía Lydia (Ann Dowd) sigue viva y que June (Elizabeth Moss) y Nick (Max Minghella) tendrán que enfrentarse a las consecuencias de poner a salvo a su hija. También se especula con que es más que posible que el personaje de Joseph Lawrence (Bradley Whitford) gane en peso tras ser clave en lo ocurrido en el último episodio y en la fundación de Gilead. El estreno se espera que sea en abril como las dos anteriores.



‘Mindhunter’ (Netflix)

Imagen de la serie 'Mindhunter'

La crítica cayó rendida a los pies de Mindhunter y, en especial, del retrato que hizo Cameron Britton de Edmund Kemper. Fue lo más comentado de la primera temporada, estrenada en 2017. Pero, más allá de su actuación sobresaliente, esta serie de David Fincher contaba con numerosos alicientes. A saber, su tono de thriller policial, el retrato de todos y cada uno de los personajes y el descenso a los infiernos del agente Holden Ford (Jonathan Groff).

Ambientada en los setenta, Midhunter contaba los primeros compases de esa división del FBI (formada por solo dos agentes, el mencionado Holden y Bill Tench, interpretado por Holt McCallany) que se adentraba en la ciencia del comportamiento para intentar entender cómo funciona la mente de un asesino en serie.

Una forma de investigar en pañales que en la segunda temporada estará más asentada. Lo que se sabe de ella es que abarcará un periodo muy corto, entre 1979 y 1981, y que abordará los casos de los Asesinatos de Niños de Atlanta y Charles Manson.

‘Homeland’ (FOX)

Juego de tronos no es la única serie que acabará este año. Homeland, que comenzó su andadura en televisión al mismo tiempo que la de los Siete Reinos y ha superado varios altibajos, también echará el cierre en 2019. Aunque no ha sido tan numeroso, esta adaptación de una serie israelí ha dejado tras de sí un buen reguero de muertos de importancia dejando traumatizado a más de un espectador. Entre los más destacados, Nicholas Brody (Damian Lewis) en la tercera y Peter Quinn (Rupert Friend) en la sexta.

Ahora, en la octava, Carrie Mathison (Claire Danes) y Saul Berenson (Mandy Patinkin) pondrán fin a su historia de espías de la CIA seguros de que solo ellos pueden salvar a Estados Unidos de sus enemigos, estén estos fuera o dentro de sus fronteras. De ellas saldrán de nuevo para echar el cierre.

Habrá un salto temporal, pero lo que ocurra estará relacionado con el final de la pasada temporada. Es decir, la dimisión de Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel) y el rescate de Mathison después de siete meses secuestrada sin medicación. El estreno sería, en principio, para junio.



‘The Mandalorian’ (Disney)

Imagen de la serie 'The Mandalorian'

Todos quieren tener su propia plataforma de contenido en VOD y Disney no va a ser menos. A finales de 2019 la casa de Mickey Mouse y tantos otros personajes lanzará la suya propia con la intención de que se extienda por el resto de países. Allí, en Disney+, será donde se pueda ver The Mandalorian, serie ambientada en el universo de Star Wars que no tiene fecha de lanzamiento prevista en España.

En cuanto al argumento, este se centra en la historia de un mercenario mandaloriano (planeta del que proceden también otros personajes como Jango y Boba Fett) al que dará vida Pedro Pascal durante 10 episodios. Además de Pascal, están en el reparto Gina Carano y Nick Nolte, entre otros. En el proyecto está metido Jon Favreau (Iron Man) como productor ejecutivo.



‘Il Miracolo’ (SKY)

Sky ha comenzado a apostar por la producción propia y el contenido exclusivo, en ocasiones van de la mano, para hacerse un hueco en el saturado panorama del streaming en España. Si en 2018 fue con El descubrimiento de las brujas, este 2019 será con Il Miracolo y Catalina la Grande, con Helen Mirren en el papel principal. La primera, El Milagro, llegará en enero y apunta alto.

Escrita por Niccolò Ammaniti, se estrena el 22 de enero y es una historia oscura en la que fe y razón chocan. Más aún cuando quien se enfrenta a ese dilema es el hombre más poderoso del país.

Al frente de los designios de una Italia que atraviesa un momento complicado en lo político y lo social, el actor Guido Caprino, rostro conocido fuera de las fronteras italianas por series como 1992/1993 y Los Medici.

‘Instinto’ (Movistar+)

Anuncio de la serie 'Instinto'

La lista de estrenos que tiene en cartera Movistar+ para este nuevo año es larga y en ella se encuentran títulos como las segundas temporadas de Gigantes, La Peste y Mira lo que has hecho y nuevas propuestas como Hierro y El embarcadero. Pero quizá una de las más esperadas sea Instinto, la serie producida por Bambú que ha sido presentada a los medios como un thriller erótico que se aleja de la sombra del señor Grey y su trilogía. Compararlas será inevitable, pero desde el equipo han asegurado que no son lo mismo.

La propuesta sobre la mesa es la compleja vida de Marco, un empresario con una relación complicada con el resto del mundo y con el sexo. Interpretado por Mario Casas, dicen del personaje que canaliza sus traumas a través del deporte y ese club de sexo anónimo al que acude.

En el reparto están presentes también Jon Arias, Bruna Cusí, Silvia Alonso, Ingrid García-Jonsson y Óscar Casas. Aún no hay una fecha cerrada de estreno.