Sánchez anuncia que España entregará material militar ofensivo a Ucrania

Pedro Sánchez anuncia en el Congreso de los Diputados que España entregará material militar a Ucrania para defenderse de Rusia. A pesar de que el presidente del Gobierno había asegurado que, por el momento, se limitaría al envío de material de asistencia humanitaria, ha manifestado esta medida en sintonía con otros países de la Unión Europea.

Pedro Sánchez despide a Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. — Chema Moya / EFE

"Tenemos muy reciente el recuerdo del 'no a la guerra', pero no nos equivoquemos. Hoy el 'no a la guerra' de Irak es el 'no a la guerra' de Putin", ha sostenido Sánchez. El líder del Ejecutivo ha propuesto en el Congreso incluir a Rusia en la lista negra de paraísos fiscales. "Las sanciones van a tener un impacto brutal sobre Rusia. Se trata de aislar al Gobierno de Putin, a Putin mismo y también a la oligarquía que le apoya", ha remachado el presidente en el hemiciclo.