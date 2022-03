Ucrania cree que las fuerzas rusas solo tienen combustible y alimentos para resistir durante tres días más

Las fuerzas rusas que han invadido Ucrania solo tienen reservas de municiones, combustible y alimentos para no más de tres días, según se informan en el último parte de guerra emitido por el Ministerio de Defensa de Ucrania en el comienzo del vigesimoséptimo día de invasión. El Ministerio ucraniano de Defensa afirma que Rusia "no pudo establecer un oleoducto para satisfacer las necesidades de sus tropas" en las zonas en las que opera. El parte del Ministerio ucraniano indica también que "no se han notado cambios significativos en la posición y naturaleza de las acciones de las fuerzas de defensa durante el último día".