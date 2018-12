La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho que "evidentemente" se presentará a la investidura para seguir en el cargo, porque, una vez que "hemos ganado las elecciones no voy a hacer un Rajoy o una Arrimadas".

Durante una entrevista en la cadena SER para hacer balance del año, Díaz ha dicho que se presentará como candidata al pleno de investidura, porque "me he presentado a unas elecciones para representar dignamente a los ciudadanos", indicando que lo hará "para que ese millón de ciudadanos que nos ha votado se sienta orgulloso".

Ha añadido que para ella "no hay nada más importante que tener coherencia con los ciudadanos", con lo que ha citado que si no consigue gobernar será la portavoz de su partido en la oposición, porque "¿qué les voy a decir —a los votantes—, que si no gobierno me voy?, eso sería una falta de respeto".

Díaz ha restado importancia a los acuerdos de gobierno alcanzados entre PP y Ciudadanos, ya que necesitarían el apoyo de Vox, lo que ha calificado de posible acuerdo entre "las derechas más la extrema derecha", apelando al líder de la formación naranja, Albert Rivera, a que se pronuncie sobre este hipotético pacto, "que Casado parece que lo tiene claro".

"Planteé en el segundo debate electoral la pregunta de si estaban dispuestos a sumar sus votos a la extrema derecha, pero ya hoy nos estamos viendo en aquel escenario", ha explicado, criticando que "Rivera ha querido representar la derecha moderada, y ahora tendrá que explicar en Europa si apoya a la derecha machista y xenófoba".

"Toma nota" de los votos perdidos

Susana Díaz ha asegurado que ha "tomado nota" de los 400.000 votos perdidos por su partido con respecto a las anteriores elecciones autonómicas, para decir a esos votantes perdidos que "deben saber que hemos captado el mensaje, que hemos tomado nota".

Preguntada por si se siente respaldada por la dirección nacional de su partido, ha dicho que se siente "respaldada por los militantes que nos dieron su voto, por el millón de andaluces, y de compañeros y compañeras de partido", explicando que no dejará el cargo, en función de una "tradición que dice que no se vaya a quien ha ganado unas elecciones".

La presidenta andaluza en funciones se ha referido a sucesos recientes como el asesinato en Huelva de la joven profesora zamorana Laura Luelmo, indicando ante la posibilidad de endurecer las penas para los autores de crímenes como este que "nunca hay que gobernar ni legislar en caliente, es el mayor daño que se le hace a la democracia, y los que estamos al frente de un Gobierno tenemos que tener la fortaleza, calma, serenidad y prudencia para no legislar en caliente".

Por último, en relación a la crisis migratoria que se vive en las costas andaluzas, ha pedido una solución desde la Unión Europea, "porque primero fue la guerra en Siria, ahora la inmigración económica en el Mediterráneo, y es necesaria una exigencia a las instituciones europeas para que haya una respuesta colectiva y se mire al sur".