El País desvela que María Dolores Moreno Bonilla, hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha logrado una plaza de directora provisional del Conservatorio Superior de Danza de Málaga pese a que en el concurso convocado sacó menos nota que otra aspirante.

Tal y como informa el citado diario, Dolores Moreno obtuvo en el concurso 38,20 puntos sobre 50 posibles, mientras que otra competidora por la misma plaza, obtuvo 49,50 puntos.

Asimismo, la Inspección educativa de la Junta, encargada del nombramiento, asegura que para este nombramiento se tuvo en cuenta “otras fuentes” de valoración más allá de la antigüedad y los méritos. Es más, fuentes de la Junta afirmaron que dicha Inspección "propuso a Dolores Moreno por ser objetivamente la candidata más idónea, basándose en sus méritos académicos y profesionales".

Dos de las aspirantes solicitaron por escrito el 12 de junio a la Inspección información sobre los criterios para atribuir la plaza a Dolores Moreno. El País asegura haber tenido acceso a ese informe, en el que el inspector reconoce que una de dichas aspirantes tiene la mayor calificación por méritos —49.50 frente a los 38,20 de Moreno— pero desestima su candidatura porque “responde a un perfil de dirección con unos antecedentes que desaconsejan su nombramiento”.

La nueva directora se defiende. "No tengo nada que ocultar ni se me ha tratado de beneficiar", explica, y añade que "esto no es un regalo ni un caramelito, no tengo una Consejería, es la dirección de un centro educativo en un año difícil para la educación superior". Según su currículo, la hermana del presidente andaluz tiene cuatro carreras, 14 años de experiencia docente, un doctorado en Psicología y un máster en liderazgo educativo.

El pasado enero, Juan Manuel Moreno Bonilla logró la Presidencia de la Junta de Andalucía gracias a un complejo acuerdo con Ciudadanos y Vox, partidos que presumen de abanderados contra la corrupción y los 'chiringuitos'. No obstante, el Gobierno andaluz está costeando casa gratis a 73 altos cargos que, tras las elecciones, han tenido que abandonar su lugar de residencia para poder ocupar el cargo