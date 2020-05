La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que la declaración de una nueva prórroga del estado de alarma "no tiene sentido". Ha afirmado en una entrevista a esRadio que "todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches" cuando ha sido preguntada por la posibilidad de que el estado de alarma no lograra los apoyos necesarios para salir adelante en plena pandemia.

"Hay normativa para seguir mientras tanto controlando la epidemia y que todo vuelva a la normalidad, sino, insisto, esto sí que es el caos. El caos ya existe. Cuando el Gobierno dice o esto o el caos, ¿de dónde se cree que venimos? Lo único que el caos está calladito y amordazado en casa", ha afirmado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad más afectada por la covid-19 afirma que es hora de que el Gobierno "aterrice" y se dé cuenta de que están dando "un paso adelante y otro hacia atrás". "Han tenido 45 días para organizar una salida y sobre todo para hacerlo con seguridad", ha apuntado. "En casa lo único que vamos a conseguir es arruinarnos", ha afirmado Ayuso y pide articular medidas que conjuguen "salud y economía".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha reiterado que el estado de alarma debe acabar "lo antes posible" y "con seguridad". En este sentido, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pidió este lunes al PP "responsabilidad y compromiso" para apoyar la prórroga del estado de alarma que debatirá este miércoles el Congreso.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apoyado la postura defendida por el presidente de su formación, Pablo Casado, y ha asegurado que "no se dan las circunstancias para votar a favor del estado de alarma".