Isabel Díaz Ayuso no quería acudir al debate. Y menos en Telemadrid, la televisión pública a la que está ahogando económicamente. La presidenta madrileña y candidata del Partido Popular a la reelección no quiere que nada se interponga en la holgada victoria que le auguran las encuestas: ni el debate, ni la campaña. Todo le sobra. Si por ella fuera las elecciones se celebrarían mañana mismo. A lo largo del debate —el único en el que participará— la dirigente conservadora se ha erigido como la cara visible de la Comunidad de Madrid frente al Gobierno central, aunque ha demostrado un gran desconocimiento sobre cuestiones básicas que afectan a la región.

Díaz Ayuso ha sido interpelada en diversas ocasiones por el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sobre datos como el número de fallecidos por la covid-19 en la región, el porcentaje de muertes en residencias de ancianos durante la primera ola o el número de personas que hay en lista de espera para recibir un tratamiento. La conservadora ha sido incapaz de dar el dato concreto, y se ha limitado a responder con otras preguntas y con descalificaciones hacia Iglesias.

El exvicepresidente segundo le ha llegado a afear que la presidenta madrileña sonriera irónicamente cuando él le preguntaba sobre el número de fallecidos en la Comunidad de Madrid. "Sonrío porque usted es un personaje del todo menos creíble, una persona muy poco querida en Madrid. Si pasea de verdad por los barrios humildes o, por ejemplo, por Mercamadrid, le dirá la gente de la calle lo que piensa. Da vergüenza ajena, están todos utilizando el dolor de las familias".



Ayuso, a Iglesias: "Es una pantomima (...) es lo más mezquino que hay en política española"

Unas descalificaciones que han ido a más, especialmente durante el primer bloque del debate. "Es una pantomima. Ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño, es lo más mezquino que hay en política española", le ha dicho en otro momento del debate Díaz Ayuso al candidato 'morado'.



La candidata 'popular' también ha mandado a Iglesias "al chaletazo", en referencia a la casa que comparte con su pareja, la ministra Irene Montero, en el municipio de Galapagar. "Sin insultar y sin hacer referencias personales, mi casa me la pago yo. No me pone un piso de lujo Sarasola como hacen con ustedes", ha proseguido él. "Me ha llamado usted pantomima, mezquino, pero yo no vengo a insultarle", ha insistido Iglesias.

Ayuso presume de gestión pero sufre en el bloque sanitario

Sin embargo, Iglesias no ha sido el único blanco de sus críticas. La presienta madrileña también ha entrado en el cuerpo a cuerpo con la candidata de Más Madrid, Mónica García, de la que ha dicho "sabe de todo". García ha confrontado especialmente con la presidenta madrileña por la cuestión sanitaria, apelando a su condición de anestesista en el Hospital 12 de Octubre. Ha sido ella quien ha precisado la cifra de fallecidos por covid-19 en la región, que Díaz Ayuso ha situado en 20.000. "Son 23.623", ha indicado la médica.

Los tres candidatos del bloque de la izquierda han sacado a colación los protocolos aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el 18 de marzo de 2020 y que sirvieron para prohibir el traslado al hospital de miles de mayores enfermos que vivían en residencias. Una orden que era de obligado cumplimiento para todas las personas que dependían jerárquicamente de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales.

Por su parte, Ayuso se ha limitado a decir que "no se podría haber evitado". "En Madrid no hemos dejado morir a la gente. Con los pocos medios con los que contábamos, hemos luchado por la vida", han sido sus únicas palabras al respecto, aunque sí que ha lamentado que se "utilicen" los fallecidos como arma electoral. A juicio de la conservadora, la izquierda siempre utilizar la sanidad pública como "moneda de cambio".

Gabilondo interpela a Ayuso por las colas del hambre

Por su parte, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha criticado las palabras de Ayuso del pasado fin de semana en las que se refería como "mantenidos" y "subvencionados" a las personas que acuden a las llamadas 'colas del hambre'. "No hay derecho sobre lo que se ha dicho que son unos mantenidos. No pueden decir eso. Lo que es una vergüenza es pensar que un ser humano en una cola es un mantenido", ha afirmado.

La presidenta madrileña ha tratado de matizar aquellas palabras. "Todas las personas que reciben un tipo de subvención merecen todo el respeto. Pero son personas que llevan toda la vida trabajando, sacando adelante sus negocios. Y todas las personas que me rodean me obligaban a seguir arruinando a estas personas. Y yo crítico esto. Porque la gente no quiere una subvención, la gente quiere recuperar sus vidas", ha inquirido.