Durante este domingo todos los partidos retoman los actos políticos, especialmente el PSOE, que retoma este domingo los actos previstos de la campaña electoral del 26M tras jornada y media de interrupción a causa del luto oficial por el fallecimiento del exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. La única excepción es la del secretario general del partido, Pedro Sánchez, que ha cancelado su viaje a Canarias para poder acudir a la sede del partido en Ferraz y firmar en el libro de condolencias.



La jornada de luto oficial llevó a la mayoría de candidatos a suspender los actos convocados. De los pocos que siguieron con la campaña fueron los miembros del PP de Castilla-La Mancha, que desoyendo a Casado, que anunció la suspensión de la agenda durante todo el sábado, el candidato a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, decidía saltarse la decisión y seguir adelante celebrando varios mítines, uno en Puertollano y otro en Membrilla, según recoge Periódico CLM.

Del inicio de este domingo cabe destacar una encuesta de NC Report publicada este domingo por el diario La Razón, elaborado tras las elecciones generales del 28 de abril, que indica que la suma de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox lograría la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid el próximo 26 de mayo. Más Madrid, el partido de la alcaldesa Manuela Carmena, sería la fuerza más votada, con un 27,5 % de los votos y 17 concejales, 3 menos que los que logró hace cuatro años.

El PP dejaría de ser el partido más votado y lograría, con un 21,5 % de sufragios, 13 concejales, 7 menos que los que consiguió Esperanza Aguirre en 2015. Ciudadanos sería tercero, con 12 concejales y un 19 % de los votos, y el PSOE se quedaría en cuarto lugar, con 11 concejales y un 18,5 % de apoyos. Vox lograría por primera representación en el Consistorio madrileño, con 4 ediles, mientras que Madrid en Pie, la candidatura liderada por el concejal "díscolo" Carlos Sánchez Mato, no conseguiría ningún acta.

Tal y como ponen de manifiesto este diario o El País, la pugna por Madrid —por el Ayuntamiento de la capital, por los municipios de la región y por el gobierno de la Comunidad— será clave para constatar si las izquierdas apuntalan los resultados de las Elecciones Generales o si, por el contrario, las derechas son capaces de salvar los muebles.

11:03. Casado: la campaña del PP "fue un acierto"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que asegura que la campaña para las elecciones generales "fue un acierto" y recuerda que él tiene "mandato para cuatro años". Sus declaraciones no tienen desperdicio: afirma que el error que cometió "fue no ver que el PP es el rival verdadero de Vox y Ciudadanos, y no (Pedro) Sánchez". "De eso no me di cuenta hasta la noche electoral", confiesa. "El PP no se ha movido del centro y la moderación desde que fue fundado", asevera, pese al tono bronco de la anterior campaña.

Tras el batacazo que sufrió su partido en las generales, y a bocajarro de las críticas internas que le afean los "errores", el presidente del PP ve en el 26M la oportunidad de reivindicarse como "única alternativa" al PSOE.

10:36. Valls y el cambio que plantea

El sábado por la tarde, una persona se acercó al candidato de BCN Canvi-Cs a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, durante las declaraciones a los medios, y le gritó 'fascista': "No pasa nada. Pasa poco, porque los barceloneses son en general muy amables. Esto es la democracia. Los fascistas son los que quieren impedir el debate democrático". El candidato planteó que en las elecciones municipales se deberán elegir entre tres proyectos de ciudad: el independentismo, el "populismo" de la alcaldesa Ada Colau o el cambio que él plantea

10:22. Puigdemont en la Eurocámara ¿con la ultraderecha?

El número seis de Cs a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha afirmado que el grupo parlamentario de la ultraderecha será el único donde podrá encajar el candidato de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si le eligen. "Con los ultras xenófobos y nacionalistas. Es su ecosistema", ha dicho en una entrevista de Europa Press, después de que el PDeCAT fuera expulsado en la pasada legislatura del grupo de los liberales europeos (ALDE), del que forma parte Cs