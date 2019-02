El Partido Popular y Ciudadanos son los encargados de organizar la concentración de este domingo bajo el lema 'Por una España unida ¡Elecciones ya!'. Ambas formaciones han acordado que serán miembros de la sociedad civil los encargados de llevar a cabo la lectura de un manifiesto durante la concentración y los políticos únicamente atenderán a los medios al inicio de la concentración.

El nombre de Mario Vargas Llosa ha salido a la palestra este viernes -por su clara sintonía con ambos partidos- en boca del secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea: "Alguien de la sociedad civil como Vargas Llosa, que ya intervino en nuestra convención", ha sido su respuesta en declaraciones a la Cadena COPE preguntado por los candidatos que saldrán al escenario este domingo. Naranjas y 'populares' quieren que la ciudadanía sea la protagonista "por encima de las siglas políticas y los partidos".

Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por Público apuntan a que Vargas Llosa no se encuentra en España, por lo que su asistencia a la manifestación no sería posible. Otra voz de la directiva 'popular' destaca que se barajó su nombre, pero desconoce si ha sido él quien no ha querido (o ha podido) asistir.

El Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa acta una senyera durante la manifestación por la unidad de España en Barcelona organizada por Sociedad Civil Catalana el pasado 8 de octubre. REUTERS/Eric Gaillard

El escritor parece tener debilidad los líderes de ambas formaciones; recientemente intervino en la Convención Nacional del PP y felicitó a Casado por su "empeño" y por su "brío" al frente de la formación conservadora y pocos días después presentó junto a Albert Rivera el nuevo libro del ideólogo económico de Ciudadanos -recién nombrado candidato a Europa-, ⁦Luis Garicano.

Vargas Llosa ya participó en la manifestación convocada en octubre de 2017 por Societat Civil Catalana bajo el lema "¡Basta! Recuperemos la sensatez"con un discurso ante la Estació de França en Barcelona. En la cabeza de la protesta concidió, entre otros, con el ministro socialista Josep Borrel y también con Casado y Rivera.

Hogar Social, Falange y España 200 se suman el domingo

A la convocatoria, además de unirse Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y UPyD, así como varias fundaciones y asociaciones, también acudirá la Falange Española de las JONS, el grupo ultraderechista Hogar Social y el partido de extrema derecha España 2000.



PP y Cs han recalcado que "serán bienvenidas" a la concentración todas aquellas personas que defiendan la Constitución, la democracia y el respeto a las leyes democráticas. "Por ello rechazamos la presencia de aquellos grupos que no defiendan los valores democráticos y de convivencia", escriben.



Además, habrá un escenario colocado en la plaza en la que se subirán las personas elegidas para dar lectura al texto consensuado. Se habilitará una zona para los políticos, pero aún no se ha concretado la organización de la misma. Rivera tratará de evitar esa 'foto a tres' con PP y Vox, pues no quiere que la presencia de la formación de ultraderecha le salpique.

Todos los partidos auguran un éxito de convocatoria. Los 'populares' estimaron en 20.000 el número de personas que acudirán a Colón, y así lo trasladaron a la Delegación del Gobierno, a la que han pedido que se amplíe el dispositivo de seguridad así como el corte de calles aledañas a la plaza del centro de la capital.

El PP, liderado Pablo Casado y el secretario general, Teodoro García Egea, contará con la presencia de toda la directiva nacional, además de sus principales líderes territoriales. El 'cierre de filas' popular se pone de manifiesto con la asistencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el recién elegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no podían acudir por problemas de agenda.

De parte de Ciudadanos acudirán Albert Rivera y la líder de la formación en Catalunya, Inés Arrimadas, junto a el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta y otros líderes territoriales. La novedad respecto a los últimos días es la confirmación de la asistencia de Manuel Valls, el candidato apoyado por la formación naranja en Barcelona.