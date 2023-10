Así hemos contado en directo el cierre de campaña de las elecciones del 23J

Sánchez ironiza: "¿Pero qué me dice? ¿El PP pactando con Bildu? Eso no puede ser"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ironizado este viernes sobre el pacto entre PP y EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria. "¿Pero qué me dice? Paren las rotativas ¿El PP pactando con Bildu? Eso no puede ser. ¿Y no está abriendo los telediarios?". Esta ha sido su respuesta a la noticia que le señalaba la periodista Julia Otero. Sánchez ha criticado la "hipocresía" del PP en este asunto. El líder de los socialistas ha acudido este viernes al programa de Onda Cero, en la que ha sido su última entrevista de campaña electoral. Pocas horas después de conocerse la noticia, los populares han reculado y han renunciado a la presidencia de sus comisiones tras la polémica creada, informa Miguel Muñoz.