Podemos mantiene conversaciones con el Gobierno sobre la formación del Poder Judicial y ha advertido a los socialistas de sus exigencias: que sea feminista y que esté formado por profesionales. "Reconocemos que hay conversaciones entre Podemos y el PSOE como las hay con el resto de grupos parlamentarios. No hemos hablado de nombres concretos, pero sí que sea una mujer la que lo presida. Es fundamental para que se empiece a cambiar y feminizar la justicia", ha aclarado la portavoz del partido morado, Noelia Vera, tras la Ejecutiva de la formación.

Fuentes del partido morado aseguran a Público que no votarán a favor de los jueces propuestos del PP. Por ello, no apoyarán el nombramiento de Manuel Marchena para estar el frente del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), como han pactado el PP y PSOE. Aunque el voto en contra de los vocales de los conservadores no afectará a su designación ya que los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Casado suman en el Congreso y en el Senado los números suficientes para aprobar estos nombramientos.

Podemos y Ciudadanos son los dos partidos que más han reivindicado la independencia del poder judicial. El partido naranja, ha decidido no formar parte de las negociaciones al considerar que es otro pacto de despachos que no permite la independencia de la justicia. La formación morada, por su parte, sí ha decidido entrar en las conversaciones de momento. "Que Ciudadanos no participe parece un error y forma parte de la performance que ellos mismos son. Hicieron lo mismo con RTVE. Aunque llevemos en nuestro programa electoral cambiar el sistema de elección, nos parece una cuestión de responsabilidad participar en todos los órganos institucionales para pedir profesionales que avalen su trayectoria y dejen de operar para grupos políticos", ha explicado Vera.

"Si no se ha entendido después del 8M que tiene que ser una mujer la que lo lidere, es que no entienden lo que ha ocurrido en este país. Cuando hablamos de órganos tan importantes, insistimos que tienen que estar presentes las mujeres", ha explicado Vera. De esta forma, ha remarcado que es la principal exigencia de un acuerdo que, asegura, que no está cerrado.

La otra parte fundamental para Podemos es que se asegure que los candidatos son elegidos por los criterios de experiencia, responsabilidad e independencia política: "Un currículum y una trayectoria que los avale y que sean realmente expertos de la justicia". Además, Vera ha señalado que deben ser los vocales los que decidan al presidente o presidenta que esté al mando del Consejo General del Poder Judicial y no que la elección se trate de un trato de despachos.



La portavoz del partido también ha anunciado que, tras los buenos resultados de las negociaciones con el Gobierno para el pacto presupuestario, esperan seguir avanzando en este camino. Para ello, el Consejo de Coordinación de Podemos ha decidido ampliar las funciones de la Secretaría de Organización y Programa a Acción de Gobierno. Así, será Pablo Echenique el que esté al frente de las negociaciones de los próximos meses con el Ejecutivo.