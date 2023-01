Manuela Carmena, la no candidata que (casi) todos se disputan

Hace cerca de ocho años se produjo un acontecimiento histórico en la política madrileña. Una fuerza de nueva creación, de carácter municipalista y a la izquierda del PSOE se hizo con la Alcaldía de la capital. La ex jueza Manuela Carmena rompió un largo periodo de dominio del PP. Su candidatura fue la más votada también en 2019 pero la suma de PP, Cs y Vox la sacó del Ayuntamiento. Con la próxima cita electoral casi a las puertas, en mayo, su figura ha vuelto a ser protagonista. El PSOE está dispuesto a disputar la reivindicación de su legado frente a Más Madrid, sus sucesores naturales.

El asunto lo puso sobre la mesa con pelos y señales la candidata socialista, Reyes Maroto. "Quiero contar con Manuela Carmena (...) Se ha puesto a disposición de mi candidatura, también de otras candidaturas de izquierda para ayudar a que el cambio vuelva", dijo a los medios de comunicación. Fuentes socialistas apuntan a Público que el hecho de que eso signifique tener un puesto, aunque fuera simbólico, en la candidatura no se ha planteado ni está sobre la mesa.

Lo que buscan los socialistas madrileños es una colaboración para la campaña con el objetivo de "sumar fuerzas". En el entorno de la candidata reconocen que hay contacto con la ex alcaldesa. La idea es que pueda haber más encuentros naturales como el que tuvo lugar el pasado mes de diciembre. Maroto visitó la tienda de Carmena en el barrio de Malasaña y lo difundió en redes sociales. En las filas del PSOE madrileño tienen claro que Carmena mueve mucho voto progresista y antiguos votantes socialistas, entre los que hay buena valoración de su mandato.

En las propias palabras de Maroto hay otra clave. Carmena apoyará a todas las candidaturas progresistas que puedan suponer un cambio. Eso incluye obviamente a Más Madrid y Rita Maestre. La actual candidata del espacio político por el que se presentó la ex alcaldesa en 2019, tiene contacto fluido y directo con ella. No en vano fue su portavoz durante todo su mandato. Las palabras de Maroto se producen además muy poco después de que Maestre lanzara una impactante campaña: "lo va a hacer Rita".

Fuentes de esta formación destacan a este medio que Carmena es "una amiga y una maestra" a la que respetan que se haya tomado la decisión de no estar en la primera línea política. Pero muestran su agradecimiento por el apoyo mostrado. "Ha decidido apoyar un cambio en mayo en el Ayuntamiento", destacan en Más Madrid sin entrar en la confrontación directa con los socialistas tras la mano tendida de Maroto a Carmena pero sin dejar de deslizar cierta incomodidad con el asunto.

La forma en que se concreten las colaboraciones de Carmena serán decisión de la ex alcaldesa. En una de sus últimas declaraciones públicas directas sobre cuestiones partidistas mencionó explícitamente a Maestre, Mónica García e incluso Yolanda Díaz. "Me encuentro con tantísima gente que nos dice ¿y no puedes volver? No, cada uno tiene su tiempo, pero tiene que volver gente como Mónica, como Rita, como Yolanda", dijo en un podcast el pasado 18 de enero. Algo que en el entorno de Más Madrid se ve como un aval claro.

Fuentes cercanas a la ex jueza madrileña insisten en que su posición es apoyar por igual a todas las fuerzas progresistas. En este sentido apuntan a que ella tiene su "agenda propia" y que ha demostrado no ceñirse a las estructuras y disciplina partidista. En definitiva, que tendrá que salir de ella las posibles opciones de colaboración. Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de personas que conocen a nivel personal a Carmena recuerdan su carácter imprevisible.

En la maraña de la izquierda madrileña hay otros nombres propios. Algunos de ellos han salido a la palestra en los últimos tiempos también relacionados con el PSOE y Carmena. Es el caso de la ex teniente de alcalde con Carmena, Marta Higueras. Actualmente es concejal independiente, tras salir de Más Madrid, primero, y de Recupera Madrid, el pasado año. A Higueras se le ha colocado como posible candidata en el PSOE, algo que su entorno niega. También hay cierto malestar con que la coloque en medios de comunicación como una suerte de moneda de cambio por el apoyo de Carmena.

Esto no quiere decir que su participación electoral esté descartada. Todavía es una incógnita. Según destacan fuentes cercanas, está trabajando desde su papel de concejala y siempre ha manifestado su compromiso para evitar que Almeida continúe en Cibeles. Un llamamiento a la unidad de la izquierda "que no pasa necesariamente por ser la protagonista sino una mano más".

Otra pata de la vida política madrileña la compone actualmente Recupera Madrid. Este grupo, actualmente representado por los ex concejales de Carmena Luis Cueto y José Luis Calvo, tiene la intención de presentarse, bajo la fórmula de la agrupación de electores, en las próximas elecciones. "Es bochornoso el intento subliminal de manipulación de la figura de Manuela Carmena en una campaña en la que ya ha dicho explícitamente que no quiere ser involucrada. Pedimos que respeten a Manuela igual que la respetamos nosotros, no hacerlo es una insensatez", afirman fuentes de este espacio, que también se presentó en su momento reivindicando el legado de Carmena.

Unidas Podemos, desde la barrera

Más allá de las puertas del Ayuntamiento se encuentra otra fuerza política que en el primer "carmenismo" fue pieza clave. Se trata de Unidas Podemos. Podemos e IU. La fuerza morada se separó de Carmena en una ruptura complicada que desembocó también en la salida de Íñigo Errejón. En 2019 optó por apoyar desde fuera a nivel municipal.

Su referencia, aunque en los primeros momentos también apoyaron a Carmena, fue Madrid en Pie. La lideraba Carlos Sánchez Mato, de IU, y contaba con la participación de otros ex concejales de Carmena de la corriente de Anticapitalistas y sectores cercanos como Rommy Arce y Pablo Carmona. No llegaron a entrar en el Ayuntamiento. La situación actual es diferente. Unidas Podemos (esta vez ya sin Anticapitalistas) tratarán de volver al Consistorio. El candidato elegido es Roberto Sotomayor.

Unas palabras recientes de Carmena en El País sobre la ley 'sólo sí es sí' generaron un evidente malestar en la formación morada. La ex alcaldesa consideró una actitud de "soberbia infantil" no querer modificar la ley. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señaló después que "nunca se hubiera esperado" que "una persona como Manuela Carmena estuviera en contra de la ley. "Es algo que me preocupa", añadió.

Desde Unidas Podemos, según fuentes consultas por este medio, piensan que "no deberían plantearse este tipo de conflictos entre Más Madrid y PSOE porque estamos todos para sumar y no para darse codazos por ver quién sale con quién". Recuerdan que Carmena ha manifestado en varias ocasiones que apoyará a las candidaturas de la izquierda madrileña. "Tiene un objetivo que compartimos, que es sumar entre todos, que ningún voto progresista se quede en casa para desalojar al peor alcalde de la historia de Madrid", destacan.