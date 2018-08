La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha enviado una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo —competente para investigarle en su caso, al ser aforado por ser diputado— para que decida si procede investigar al líder del PP, Pablo Casado, al considerar que existen indicios de que obtuvo el máster como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".

La jueza, Carmen Rodríguez-Medel, explica que "la calificación de tres asignaturas se hace de manera inminente al reconocimiento de créditos que les exime de cursar las demás", según adelanta la Cadena SER. En las tres materias, Casado consiguió tres sobresalientes en tan solo 15 días, después de que la Universidad le convalidase 18 asignaturas.

La instructora pone en duda la productividad de Casado para obtener la máxima calificación en ese corto periodo de tiempo. "Es poco verosímil que en ese plazo los alumnos del grupo escogido que no iban a clase fueran tan productivos como para lograr —todos ellos— la calificación de sobresaliente en tres de las cuatro asignaturas".

Además, en la exposición detallada la jueza desmonta otro de los argumentos de Casado. Cuando estalló el caso, el presidente nacional del PP mostró en la rueda de prensa un folleto informativo de la universidad que, según él, recogía que la presencia del máster no era obligatoria. Sin embargo, Rodríguez-Medel apunta que en dicho tríptico "consta con claridad que la modalidad era presencial".

Casado no se plantea dimitir

Casado ha comparecido ante los medios de comunicación tras conocerse que la jueza ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. El líder del PP ha asegurado que no se plantea dimitir por este asunto. "El Partido Popular tiene unas norma muy tasadas en este asunto" y "en este caso no se cumple ninguna de ellas" comentó Casado, quien no se plantea "en absoluto" la dimisión como presidente de su partido.

Casado insistió en que "en ningún caso se puede hablar de regalo cuando se habla de algo de lo que no se tiene", en relación con este asunto. "No tengo título para colgar en la pared, no hice el trabajo por falta de tiempo", puntualizó durante su comparecencia, en la que se insistió en su inocencia. "Difícilmente se puede considerar un regalo algo que no es título finalista", afirmó.

El presidente nacional del PP denunció una campaña de acoso contra su persona desde que se supo que iba a aspirar a la presidencia del partido de centroderecha.