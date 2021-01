"Voy a morir matando": los "soldados" de Qanon en España radicalizan su discurso ante el final de Trump

El miércoles 20 de enero está marcado en rojo en el calendario del grupo conspiranoico y ultraderechista Qanon. Así aparece en Estados Unidos, país donde nació este movimiento, y también en España, donde ahora empieza a dar sus primeros pasos. La toma de posesión del demócrata Joe Biden como nuevo presidente estadounidense y la consiguiente salida de Donald Trump de la Casa Blanca ha alimentado las teorías destructivas de dicha organización, calificada como secta por distintos expertos.

"El guion ya está escrito", sentenció recientemente el fundador de los grupos de Qanon España en Telegram, un individuo que actúa bajo el seudónimo de Alpaxino y a quien Twitter suspendió su cuenta por saltarse las normas de esa red social, tal como ha ocurrido en los últimos días con otros tantos miles de ultraderechistas afiliados a esa corriente trumpista. Alpaxino es el mismo activista que lanzó amenazas contra Público por la publicación de un artículo sobre las actividades del grupo en españa.

Ese "guion" incluiría los hechos que este miércoles se vivirán en Washington. "Los planes no nos lo van a decir ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de lo que estamos aquí, básicamente porque los planes no se revelan antes de que se realicen", argumentó Alpaxino durante un fin de semana bastante agitado en los grupos de Qanon en España, que cuentan ya con más de 4.200 seguidores.

"Todo está saliendo a la perfección", tranquilizaba uno de sus usuarios más activos a primera hora del domingo. Poco después, ese mismo integrante envió la traducción a castellano de un apocalíptico mensaje que previamente había sido difundido en una cuenta de Twitter que hoy está suspendida: "Tiempos bíblicos. No temas. El ejército de ángeles de Dios está con nosotros. Orar. Tener fe. El tiempo de Dios. Se abrirán los ojos". También publicó una imagen del presidente John F. Kennedy antes de ser asesinado.

Una de las moderadoras del grupo también se sumó a la teoría de que la investidura de Biden tendrá lugar en el marco de "un momento bíblico". "Como bien ha repetido Q (por Qanon) tantas veces, este puede que sea casi el momento más importante de la historia de la humanidad", añadió.

En medio de esa incertidumbre, los miembros más comprometidos del grupo han aprovechado el momento para radicalizar su discurso. "Quieren acabar con todos nosotros, así por el puto morro, y ya no habría quién disparara, porque francamente, no sé qué posibilidades...", decía en un audio enviado este lunes una de las administradoras e integrantes más activas de Qanon España.

Su mensaje incluía nuevas amenazas. "Conmigo pueden acabar, a mí no me van a domar, y me voy a morir matando, eso lo tengo más claro que el agua si llegamos a esa situación", afirmaba esta mujer. "No creo que las revoluciones en la calle vayan a poder pararles, o sí, vaya usted a saber", añadía.

Las especulaciones sobre lo que ocurrirá en Estados Unidos están acompañadas por incesantes mensajes provenientes de Qanon en ese país o de distintos usuarios en redes sociales, todos ellos afiliados a las teorías de una conspiración mundial pedófila que defiende este grupo. En varios mensajes aparecen imágenes del exterior del Capitolio, al tiempo que se intercambian elucubraciones sobre lo que podrá ocurrir allí este miércoles.

"Paciencia. No sé cuál teoría sea la más acertada, pero lo que venga el 20 va a ser bueno. Tengamos fe", escribió otra activista. En ese contexto, ha habido quienes han mostrado ciertas dudas sobre lo que efectivamente sucederá esta semana. "Yo he apoyado a Trump, pero dudo que siga en el poder más allá del 20 de enero, ojalá me equivoque", admitía un usuario identificado como "España siempre".

Los comentarios de otros usuarios que también mostraron dudas sobre el desenlace de la crítica situación en Estados Unidos enfurecieron a los responsables del grupo. "Vosotros veréis, lo único que os digo que aquí no se cuestiona porque todos creemos en que eso está ganado por el plan de Q, el que no quiera estar aquí pues ya sabe", escribió uno de los administradores de los canales de este movimiento en Telegram. "Por mal camino vas. Te aviso", advirtió a otro usuario.

En cualquier caso, los mensajes dubitativos constituyen apenas una pequeña proporción del amplio listado de consultas, llamamientos y traducciones de textos que llegan a lo largo del día a los principales grupos de Qanon España. La mayor parte de los activistas que participan en las conversaciones están convencidos de que algo ocurrirá.

"Yo no me confino"

Tampoco faltan los memes a favor de Trump –incluso hay un canal expresamente destinado a enviar ese tipo de mensajes– o los montajes con la ya clásica Rana Pepe, una caricatura verde que suele emplear la extrema derecha estadounidense en las redes sociales.

Asimismo, en otro de los grupos de Qanon se ha difundido un llamamiento a la "desobediencia civil" que implicaría, entre otras cosas, no seguir ni una sola de las directrices contra el coronavirus. "Yo no me confino. Yo no cierro mi negocio. Yo no llevo bozales. Yo no acato órdenes de terroristas. Yo no quiero gobiernos corruptos. Yo no me someto. Yo no me vendo. Yo lucho por la libertad. Yo lucho por la verdad", podía leerse en una imagen.