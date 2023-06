El parque móvil de la Deputación de Baltar cuenta con berlinas de lujo, medio centenar de turismos y 18 todoterrenos

El parque móvil de la Deputación de Ourense cuenta con media docena de berlinas de lujo y coches de alta gama, potencia y cilindrada, además de medio centenar de turismos de todo tipo y más de una quincena de todoterrenos. Alguno de ellos también son de lujo y su uso, según ha podido saber Público, corresponde en exclusiva a Manuel Baltar, presidente de la institución y del PP provincial.

Baltar fue cazado a finales de abril pasado circulando a 215 kilómetros por hora con un Volkswagen Passat matrícula 8054CLY de 280 caballos de potencia, la misma que tienen un Porsche Boxter o un BMW 330 iCoupé, y capacidad para alcanzar los 250 km/h. Por esa infracción, Baltar está procesado y pendiente de juicio acusado de un delito contra la seguridad vial. El coche, que según han informado a este diario fuentes de su entorno conduce él en exclusiva, está valorado en un mínimo de 46.000 euros, impuestos excluidos.

El mismo día de aquella sanción, Baltar fue pillado conduciendo el Passat a 173 km/h sólo una hora antes. De hecho, el coche acumula otras nueve sanciones por exceso de velocidad en las que la Deputación no identificó al conductor, razón por la que el organismo tuvo que pagar con fondos públicos el triple de la sanción al menos en uno de esos casos. Público ha preguntado en varias ocasiones al equipo de Baltar si era el presidente quien conducía y las razones por las que no se le identificó ante Tráfico, pero no ha recibido respuesta.

Vehículos de alta gama

Tampoco ha recibido información sobre otros vehículos de alta gama propiedad del organismo que están a disposición exclusiva del político popular. Como el Jeep Cherokee matrícula 3007JJT con motor de 2,2 litros y casi 200 cv de potencia, que el presidente utiliza para sus excursiones y que fue adquirido hace cuatro años. Está valorado entre 47.000 y 62.000 euros.

El VW Passat de 280cv con el que Baltar fue cazado a 215 km/h. — PSdeG

También están a disposición del presidente varios vehículos con chófer (hay cinco en la plantilla). Baltar acude a muchos actos oficiales en un Audi A6 Limousine de 268 cv, matricula 9857 JXL, que costó cerca de 60.000 euros en 2017. La Deputación lo adquirió sin concurso público por el procedimiento negociado sin publicidad, invitando a dos empresas a hacer ofertas. Las dos sociedades, Automóviles Perez Rumbao SA (Apersa) y Báltico Automoción Pérez Rumbao SA (Balpersa) pertenecen a la misma matriz, Grupo Pérez Rumbao, que, como era de esperar, se llevó la adjudicación sin problemas.

Ese Audi también fue cazado por los radares de la DGT superando los límites de velocidad en al menos tres ocasiones: el 27 de mayo de 2019 a 176 km/h; el 6 de abril de 2021 a 171 km/h; y el 12 de mayo de 2022, a 179 km/h. En la primera ocasión, Tráfico sancionó al jefe del parque móvil y entonces chófer oficial de Baltar, Raúl Domarco Piñeiro, como autor de la infracción. En las otras dos, sin embargo, las conductoras identificadas ante la DGT fueron, respectivamente, su hija y su mujer: Laura Domarco Álvarez, y su mujer, María José Álvarez Rodríguez.

"Mala praxis" del chófer

La Deputación ha atribuido esas multas a la "mala praxis" de Domarco y aseguró hace una semana que había abierto un expediente informativo para averiguar lo sucedido, pero aún no ha aclarado quién conducía los vehículos en las fechas de las denuncias y que se corresponden, además, con los horarios y emplazamientos de las citas oficiales que figuraban en la agenda de Baltar. Éste tampoco ha explicado por qué Domarco pagó con fondos de la Deputación casi 4.000 euros en gastos de protocolo atribuidos al presidente por compras y facturas en restaurantes, bares, supermercados, pastelerías y y tiendas de deporte y de regalos, entre otras.

Además del Passat de 280 cv, del Cherokee 2.2 y del A6 Limousine, el presidente tiene a su servicio otros cinco coches oficiales: otro Volkswagen Passat 2.0 TDI matrícula 4548 HNC, que utilizaba su padre, el anterior presidente provincial, antes de legarle el cargo; un Audi S4 matrícula 2030 FPF cuyo precio de serie supera los 70.000 euros; un Peugeot Traveller Allure matrícula 3944 KJK, cuya versión más asequible no baja de los 25.000 euros; otro Peugeot 407 matrícula 4025 GPY; y otro Volskswagen Passat adscrito al Instituto Ourensano de Desarrollo, adscrito a la Deputación y cuyo personal también utiliza habitualmente.

El Jeep Cherokee y el VW Passat oficiales que conduce Baltar, en el parking reservado al presidente.

Público ha consultado a las otras tres diputaciones provinciales de Galicia y las tres han asegurado que no tienen noticia de que sus respectivos presidentes y presidentas hayan conducido nunca los vehículos oficiales, ni que éstos estén a su exclusiva disposición, ni que sean modelos que alcancen la cilindrada, la potencia y el precio de los de la institución ourensana.

Dos C5 en la Deputación de A Coruña y tres en la de Lugo

En la de A Coruña, presidida por el socialista Valentín González Formoso, hay dos Citroën C5 con chófer, uno adscrito a la presidencia y otro a la vicepresidencia del organismo. En la Deputación de Lugo, con el también socialista José Tomé al frente, hay otro C5 del año 2009 y con 400.000 kilómetros para usos protocolarios del presidente, y otros tres del mismo modelo y una media de 360.000 kilómetros cuyo uso, siempre con chófer, comparten los diputados de todos los grupos y los funcionarios que lo precisan, según fuentes próximas a Tomé.

La familia Baltar siempre ha tenido una afición especial por los coches. En 2013, El País desveló que José Luis Baltar Pumar, padre de Manuel Baltar Blanco y de su hermano José Luis, había acumulado durante sus 22 años al frente de la Deputación -de 1990 a 2012- una colección de un centenar de coches clásicos de marcas nobles como Triumph, Porsche, Maserati, Jaguar, Rolls&Royce y Mercedes. Su hijo parece haber heredado esa afición, y en noviembre pasado firmó la compra por 10.743,80 euros de un Dodge Dart 270 de los años sesenta matrícula M-472570, para emplearlo, según dijo, en "usos protocolarios y museísticos".

Todas las diputaciones provinciales tienen en Galicia un amplio parque móvil que incluye la maquinaria y los vehículos de servicio necesarios para el desarrollo de sus funciones, desde tractores, excavadoras y quitanieves a furgonetas, camiones y niveladoras. La de Pontevedra, por ejemplo, que hasta ahora presidía la socialista Carmela Silva y que tras el 28M pasará a manos del PP, es la segunda con mayor presupuesto del país y tiene 107 vehículos, de los que doce son turismos: un Passat 1.9 TDI DE 130 cv; un Citroën C6; ocho Citroën C5; un Xsara Picasso; un Citroën Jumper; un Audi A4 y un Mitsubishi Galloper.

Una flota de 263 vehículos de la Deputación

Un funcionario de la Deputación lava el vehículo particular de la exmujer de Baltar.

La Deputación de Baltar, con casi la mitad de presupuesto que la de Silva, tiene 263 vehículos, mucho más del doble. Además del Jeep Cherokee que usa Baltar hay otros 17 todoterrenos: ocho Nissan de los modelos Nivara, Qashqai, Terrano y Pathfinder; seis Suzuki Vitara, Gran Vitara y Santana; dos Toyota Land Cruiser y un Land Rover Defender.

A ellos se añaden seis furgones, 38 furgonetas y medio centenar de turismos, varios de ellos de gama alta. Al margen del Jeep y de los otros siete automóviles de gama alta del parque a disposición del presidente -los tres Passat, los dos Audi y los dos Peugeot -, así como del Dodge clásico, son once Peugeot de los modelos 206, 208, 306, 307 y 308; nueve Seat Ibiza; nueve Renault Clío, un Renault Espace, un Grand Espace y un Megane, de la misma marca; cinco Ford Focus; dos Honda Insight y un Opel Astra.

Fuentes próximas al entorno de Baltar han asegurado que el líder del PP ourensano no tiene ningún vehículo particular a su nombre, un extremo que Público no ha podido confirmar, pero que es habitual que el personal de la Deputación se encargue del mantenimiento y limpieza del monovolumen que comparte con su exmujer, tal y como recoge la fotografía que acompaña a esta información facilitada por un diputado opositor. Baltar cobra un sueldo de 72.325,26 euros anuales y lleva doce años al frente de la Deputación.