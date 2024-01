Sumar se enfrenta a Podemos e IU a pocos meses de las elecciones en Galicia por la designación de candidata

Sumar y la izquierda alternativa surgida en Galicia a principios de la década pasada, que llegó a consolidarse como la segunda fuerza política del país y a gobernar importantes ciudades con Anova y las mareas municipalistas, están calcando los mismos pasos que en los últimos años les han llevado a perder casi toda la representación institucional que llegaron a tener en la comunidad.

Como ocurriera en 2020, a pocos meses de las elecciones autonómicas -tocan en julio del año que viene, pero es casi seguro que Alfonso Rueda las adelantará a febrero o marzo-, no sólo no han acordado aún la forma definitiva de la coalición con la que concurrirán a las elecciones. Es que ni siquiera han empezado a negociar la candidata o candidato que encabezará su lista a la Xunta, y cuya figura electoral ya deberían estar construyendo.

Las trifulcas internas y la constante imagen de división que transmitió el espacio durante la pasada legislatura, la demora en designar candidato y una campaña electoral desnortada entre la pandemia y las disputas por los puestos de relevancia en las listas y hasta por los turnos en los mítines, hicieron que se quedara sin representación en el Parlamento autonómico y, por tanto, sin un rostro que sirviera de referencia a la ciudadanía.

Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso,. — Eduardo Parra

Fuentes de Podemos Galicia indican que la formación morada cree que el nombre que Sumar debería poner sobre la mesa es Marta Lois, diputada en el Congreso por A Coruña, exconcejala del Gobierno de la marea de Santiago -Compostela Aberta-, portavoz de Sumar en la Cámara Baja y, como es sabido, persona de la máxima confianza de Yolanda Díaz. "Si no es ella, tanto Podemos como EU tienen candidatas mejores", añaden.

Manos libres para Podemos Galicia

La ejecutiva de Ione Belarra ha dado plena libertad a la dirección gallega para negociar con sus socios, así que no habría veto de los mandos de Podemos en Madrid a la candidatura de Lois, pese a las críticas que la portavoz transmitió recientemente hacia la propia Belarra y hacia Irene Montero por las formas en que ambas se despidieron de sus respectivos ministerios.

Su perfil tampoco disgustaría en Esquerda Unida, pero lo cierto es que ella misma se ha descartado en varias ocasiones, la última el domingo pasado, apelando a su actual papel en la primera línea de la política estatal. Lo mismo ha hecho su compañera de escaño Verónica Martínez Barbero, diputada en el Congreso por Pontevedra y exdirectora general de Trabajo en el Ministerio de la vicepresidenta segunda.

A quien Sumar sí está promocionando es al periodista y politólogo Paulo Carlos López, cuyo entorno confirma lo que indican otras fuentes en el resto de partidos : "Todavía no se ha empezado a hablar de candidatos".

Paulo Carlos López, en el centro, en una rueda de prensa en Santiago. — Sumar Galicia

Lo cierto es que entre apelaciones genéricas a los "procesos de escucha", a los "marcos de diálogo", a que "lo importante es el proyecto y no las personas" y a otras paráfrasis con las que los tres partidos esquivan las preguntas sobre quién será el o la elegida, López ha puesto en marcha una agenda de entrevistas y apariciones públicas que le hacen aparecer, voluntariamente o no, como el favorito de la vicepresidenta.

"Maniobras de distracción"

"Son maniobras de distracción. Si Sumar quiere que él sea el candidato debe proponerlo ya, pero sabiendo que el resto también tenemos los nuestros y que también los pondremos sobre la mesa", indica una voz cualificada en las negociaciones.

López no agrada a todos los actores y actrices de implicadas porque aún carece del conocimiento público que consideran necesario para garantizar unos resultados dignos, y porque proviene de Compromiso por Galicia, una fuerza galleguista moderada que en sus tiempos lideró Rafael Cuíña, hijo del todopoderoso conselleiro de Manuel Fraga y líder del PP de Pontevedra, Xosé Cuíña.

"Tiene un pasado político y profesional en organizaciones de derechas que no parece adecuado para atraer al votante de izquierdas", apunta otra fuente próxima a las conversaciones.

El líder de Podemos Galicia, Borja San Ramón, durante una visita a Ourense. — Agostime / Europa Press

Otras voces señalan además la inconveniencia de recurrir por tercera vez a un varón -los anteriores fueron Luis Villares y Antón Gómez Reino- para encabezar la lista de un espacio que se pretende feminista por definicion. "Es increíble que Sumar, Podemos e IU sean incapaces en ocho años de encontrar a una mujer para que sea su candidata a la Xunta", apuntan.

Recambios en cada partido

Junto a los nombres de candidatables que aparecen en los párrafos anteriores, fuentes de cada partido sacan a relucir sus propios recambios para ofrecerlos como alternativa. Entre otros, el coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón; el economista exasesor de Díaz y exdiputado autonómico Manuel Lago; la coordinadora nacional de EU-IU y exvicepresidenta del Parlamento de Galicia, Eva Solla...

La líder de IU rehúsa postularse porque asegura, como el resto, que todavía no se ha empezado a hablar de candidatas. Pero reconoce su preocupación por el retraso en las negociaciones: "Vamos muy tarde, y no sería responsable que no la tuviéramos cuando se convoquen las elecciones", explica.

La portavoz de Esquerda Unida añade que en su partido han sido "generosas" para no interferir en la estructuración de la organización de Sumar en Galicia, y que no han dado ningún paso, como convocar primarias internas para definir a sus propios aspirantes, a la espera de que avancen las negociaciones. Pero advierte de que exigirán un trato "igualitario" entre las tres formaciones y un reparto equitativo de la coalición.

Eva Solla, portavoz nacional de Esquerda Unida. — Europa Press

De la misma parece haber quedado definitivamente excluida una antigua socia, Anova, la formación nacionalista de Xosé Manuel Beiras escindida del BNG, que lidera Martiño Noriega y que se debatiría entre concurrir a las elecciones en apoyo de Sumar o de sus excompañeros del partido de Ana Pontón.

Alternativa a Rueda

Hace tiempo que la líder nacionalista ya se ha hecho con la condición de alternativa a Rueda que también ambiciona, a mucha distancia, el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, mientras el espacio de la izquierda alternativa gira ensimismado sin advertir -o quiza sí, pero sin saber cómo evitarlo- que está repitiendo los mismos pasos que le llevan empequeñeciendo desde que nació.

Las sucesivas marcas que ha ido adoptando en Galicia -En Marea, Galicia en Común, En Común, Sumar- se han desangrado en votos en las elecciones de manera casi ininterrumpida desde 2015. En las generales de ese año fueron más de 408.000 (25%), que se quedaron en menos de 345.000 (22%) en la repetición de junio de 2016.

En las de abril de 2019 fueron 237.000 (14,5%) y en las de noviembre de ese año, 188.000 (13%). Ese mismo año, las mareas municipales perdieron las alcaldías de A Coruña, Ferrol y Santiago. El pasado 23J, pese al tirón de Díaz y al polarizado contexto estatal, Sumar obtuvo menos de 176.000 votos (el 10,94%).

Ese último resultado, el peor en ocho años en unas generales, apunta sin embargo hacia la esperanza. Si la coalición consiguiera repetirlo en las próximas autonómicas, tendría mas del triple de apoyos que los apenas 56.000 que obtuvo en las anteriores.