La última vez que el CIS preguntó por la monarquía, Obama aún ocupaba la Casa Blanca

En abril de 2015 –hace exactamente nueve años– el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dejó de preguntar por la monarquía. La pandemia ni siquiera se podía adivinar, Mariano Rajoy todavía era presidente del Gobierno, y Barack Obama ocupaba la Casa Blanca. El emérito acababa de abdicar, pero aún no se había fugado al extranjero. Pedro Sánchez todavía no había sido expulsado del PSOE y Ciudadanos estaba a pocos meses de convertirse en la tercera fuerza política del país. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero una permanece intacta: Tezanos no ha vuelto a incluir la Corona en sus barómetros.

Moncloa defiende que el CIS no pregunte por la monarquía y pone como excusa que los ciudadanos no la consideran un problema para España. Los últimos sondeos, sin embargo, dicen lo contrario. El 43,8% de los españoles considera que urge celebrar un referéndum sobre la continuidad de la monarquía parlamentaria como forma de Gobierno, mientras que el 36,1% descarta esa posibilidad, según datos de una encuesta de 40dB encargada en 2021 por la Plataforma de Medios Independientes. El barómetro también sostiene que un 39,4% de los encuestados votaría a favor de la república, frente al 31% que valora positivamente la gestión de la Corona.

El CIS preguntó por la monarquía de manera continuada entre 1994 y 2015

El CIS dejó de pedir valoraciones sobre la jefatura del Estado un año después de la abdicación del emérito. En 2015, el barómetro incluyó una pregunta para que los entrevistados pusieran nota a las principales instituciones del país, entre las que destacaban la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, la prensa y también la Corona. Esta pregunta se hizo de manera ininterrumpida desde 1994. En 2011, la monarquía firmó su primer suspenso y desde entonces, la confianza de los españoles en la institución no ha vuelto a superar el cinco.

Felipe VI mejoró ligeramente la nota de su padre, que había tocado fondo al conseguir un 3,7 en los sondeos de 2013 y 2014. Pese a ello, la pregunta desapareció de los barómetros y la posibilidad de plantear un referéndum parece cada vez más difícil. "No sabemos lo que votaría la gente, pero nos hace falta ese dato. El CIS tiene recursos para hacer una macroencuesta. No creo que sea casualidad que haya renunciado a estudiar a fondo la viabilidad de la monarquía. Los resultados nos ayudarían a identificar los posicionamientos de la ciudadanía para abordar bien la cuestión. Si no, podemos sacar conclusiones erróneas que no siempre representan al conjunto de la sociedad", explica Alina Danet, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Granada.



¿Qué dicen las encuestas de los medios?

La Plataforma de Medios Independientes publicó en 2021 un barómetro que sentenció que un 39,4% de los españoles votaría a favor de la república en una eventual consulta, frente al 31% que apoyaría el actual modelo de Estado. El resultado fue bastante similar al de la consulta anterior y puso en evidencia la erosión de la Corona, así como la enorme brecha que existe entre la ciudadanía al respecto. Esta no es la única encuesta que ha visto la luz desde que el 3 de agosto de 2020 Juan Carlos I se mudó a Abu Dabi para escapar de la Justicia.

El 39,4% votaría a favor de la república, según la última encuesta de 40dB

En octubre de 2020, 40dB realizó otro sondeo a petición de la Plataforma de Medios Independientes que dejó una imagen bastante similar. La encuesta contó con más de 3.000 entrevistas y la ciudadanía dejó clara su opinión: si hubiese un referéndum para elegir la forma de Estado, un 40,9% votaría a favor de la república. El 34,9% prefería por aquel entonces seguir bajo el paraguas de la monarquía parlamentaria.

El último estudio de La Sexta sostiene que la república era la opción favorita para el 42% de los encuestados hace cuatro años, pero el porcentaje cayó hasta el 37,8% en octubre de 2023. La encuesta publicada en noviembre del año pasado por elDiario.es, realizada por Simple Lógica tras la jura de la Constitución de la princesa Leonor, evidencia que la mayoría de los españoles vería con buenos ojos la convocatoria de un referéndum para decidir sobre la forma de Gobierno. El 51% de los encuestados es partidario de que se celebre una consulta y más de la mitad dicen estar "poco o nada" de acuerdo con que la jefatura del Estado sea un cargo hereditario.

El respaldo a un posible referéndum se dispara especialmente entre quienes se reconocen como votantes de Sumar y ronda el 60% entre los simpatizantes del PSOE. El 68,6% de los electores del PP no considera necesario someter la Corona a votación, un porcentaje similar al que deja la extrema derecha, según el citado barómetro. El 44,7% de los encuestados votaría a favor de la república, mientras que el 43,5% se siente más cómodo con una monarquía parlamentaria, tal y como prueba la encuesta de elDiario.es. Por su parte, el último sondeo del portal Electomanía evidencia que la imagen de Zarzuela no mejora y sitúa a los republicanos con una sólida mayoría que ronda el 53%.