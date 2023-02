Unidas Podemos pide unidad al PSOE frente a las distribuidoras para rebajar el precio de los alimentos

El elevado precio de los alimentos es el último gran reducto de una inflación que a nivel institucional supone uno de los mayores quebraderos de cabeza para el Gobierno de coalición. Aunque en un principio desde la parte socialista del Ejecutivo se esperaba que la rebaja del IVA de algunos productos básicos tirase a la baja de los precios y lograra atajar el enorme coste de la cesta de la compra de las familias, casi dos meses después el problema persiste.

La reunión que este lunes ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la industria de la distribución y de los alimentos tampoco apunta a un cierre temprano de esta brecha que, además, genera una importante discrepancia en la coalición de Gobierno.

Desde finales del pasado año Unidas Podemos alerta de que el encarecimiento de la cesta de la compra es una problemática que precisa de una intervención urgente por el elevado coste que acarrea a las familias, sobre todo a las más vulnerables. En septiembre de 2022 la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, mantuvieron reuniones con algunos de los grandes supermercados para tratar de pactar una lista de productos básicos asequibles que garantizaran una buena alimentación a las familias.

Sin embargo, la iniciativa no fue respaldada por los de Pedro Sánchez, no tuvo éxito y este primer intento de abaratar los precios de los alimentos derivó en una negociación en el seno del Gobierno del decreto anticrisis aprobado en diciembre que no recogió ninguna propuesta de Unidas Podemos en esta materia y que optó por la rebaja del IVA defendida por el PSOE.

En el espacio confederal consideran que si no se ha acordado una solución con las distribuidoras a día de hoy es porque ha faltado unidad de acción en el Gobierno de coalición. Por este motivo piden al ala socialista del Ejecutivo un cierre de filas que permita tener una posición única que pueda llevar a las grandes superficies de alimentación a un marco de rebaja de los precios.

En el seno de Unidas Podemos hay diferentes propuestas, pero todos los partidos y actores comparten que la rebaja del IVA es una medida insuficiente y que cada vez es más urgente una intervención que ponga coto a la inflación subyacente (por encima del 15%). También están de acuerdo en que el Gobierno no se puede permitir que esta situación continúe y que la solución no pasa por reuniones como la que ha mantenido Planas este lunes con el sector.

Las propuestas de Unidas Podemos

Yolanda Díaz sigue apostando a día de hoy por una solución que pase por las distribuidoras, pero en UP creen que si los socialistas no cierran filas con ellos en este asunto no habrá margen para un acuerdo con los grandes supermercados porque uno de los dos bloques en liza (el Gobierno) está dividido. La vicepresidenta propuso durante la negociación del decreto anticrisis medidas como prohibir a las empresas que no rebajaran los precios de sus productos básicos repartirse beneficios o dividendos (que en gran medida salen, precisamente, del encarecimiento de los alimentos).

En Podemos han puesto sobre la mesa del PSOE dos medidas. En primer lugar, propusieron intervenir directamente los precios para ponerles un límite, pero los de Pedro Sánchez lo rechazaron. Después, tras este rechazo, la pasada semana remitieron una nueva fórmula: bonificar en un 14% el precio de los alimentos básicos como se hizo durante buena parte del pasado año con los carburantes, y que parte de ese coste lo asumiera el Estado. La bonificación se haría efectiva al pagar en caja y aparecería reflejada en el ticket de compra.

Además, también propusieron que la Agencia de Información y Control Alimentarios monitorice los precios con carácter semanal, con especial atención a las grandes superficies, e imponga multas si las empresas aumentan sus márgenes de beneficio; en caso de infracción reiterada, la consideración pasaría a ser similar a la de un delito fiscal. Sin embargo, todavía no han recibido una respuesta por parte del PSOE, aunque asumen, por las declaraciones realizadas en medios de comunicación por ministros socialistas, que también rechazan esta medida.

En la formación morada consideran que en la actualidad el pacto con las distribuidoras es un escenario que se aleja de la solución, ya que el problema deviene, precisamente, de lo que entienden como una "especulación" y un aprovechamiento de estas grandes superficies del contexto de inflación.

En cualquier caso, en Unidas Podemos insisten en que si persiste la división en el seno del Gobierno respecto a este asunto, será prácticamente imposible llevar a las distribuidoras a un acuerdo para que rebajen el precio de los alimentos.