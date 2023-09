Encara no hem tornat a la rutina que ja tenim un pont a la vista, el de la Diada de l'11 de setembre, que enguany cau en dilluns. A banda dels actes en motiu del Dia de Catalunya, hi ha programades desenes d'activitats d'oci i cultura per a tots els públics arreu del país. Des de l'esperada obertura del Museu Casteller de Catalunya al tret de sortida de la Setmana del Llibre en Català o els concerts del Festival L'Hora del Jazz.

Aquests són només algunes de les propostes que t'esperen aquest divendres, dissabte i diumenge. Us proposem 8 plans per aprofitar el pont de la Diada de l'11 de setembre.

Setmana del Llibre en Català 2023

Ja fa més de 40 anys que se celebra la Setmana del Llibre en Català, que enguany omplirà de llibres i vida el Moll de la Fusta de Barcelona amb uns 290 expositors. És un dels esdeveniments culturals més importants del país i un punt de trobada de llibreters, editors, institucions i lectors, que podran trobar novetats, però també llibres de fons i les col·leccions de cada segell que sovint tenen menys oportunitats per fer-se veure.

Des d'aquest divendres i fins diumenge vinent, se celebraran activitats, xerrades, conferències, itineraris, recitals i presentacions de les últimes novetats. Aquest any hi haurà la Juliana Canet, Ofèlia Carbonell i Òmnia L'Bakkali presentant la col·lecció de llibres Brunzits (10 de setembre a les 12:15 hores). També hi haurà un recital de poemes feministes (12 de setembre a les 19:30 hores) amb les poetes Blanca Llum Vidal, Mireia Calafell, Carla Fajardo, Cinta Mulet, Isabel Ortega i Anna Pantinat. Consulta tot el programa.



Festival L'Hora del Jazz

Aquest cap de setmana també es dona el tret de sortida al Festival L'Hora del Jazz. La plaça de la Vila de Gràcia tornarà a ser l'epicentre del jazz des d'aquest diumenge i fins al 24 de setembre. Seran concerts gratuïts amb el millor de l'escena jazzística catalana.

El primer grup serà el quartet del trompetista Oriol Vallès, amb Xavi Torres al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Andreu Pitarch a la bateria, amb un nou disc encara recent, The changes (2023). Aquest diumenge també tocarà Mar Serra Grup, que presenta Vivit, el tercer treball de la pianista, amb un sextet completat per Gabriel Amargant al saxo, Lluna Aragón al violí, Bartolomeo Barenghi a la guitarra, Jordi Vidal Llobet a la bateria i Pau Lligadas al contrabaix.

Festa de la Sega de Deltebre

Aquest diumenge, en el marc de les Festes de l'arròs de Deltebre, se celebrarà una nova edició de la Festa de la Sega, amb una jornada d'activitats per a tots els públics entre les quals destaquen el mercadet artesanal, la demostració de batre l'arròs a pota, solejar, ventar i ensacar, la tradicional sega i l'explicació de tot el procés, les jotes cantades i ballades, i els jocs tradicionals, entre altres.

Els actes començaran a partir de les 9:30 hores i l'entrada serà lliure i gratuïta. Consulta el programa.



FiraTàrrega

Aquest dijous es dona el trat de sortida a una nova edició de la FiraTàrrega, que comptarà amb 46 propostes d'arts escèniques a càrrec de 45 companyies de teatre i amb 25 estrenes. Entre els noms més destacats de l'edició de 2023, hi haurà La Veronal, Joan Català, Maria Palma o la peça conjunta entre Alba G. Corral i l'Orquestra Julià Carbonell.

La nova edició del certamen girarà al voltant de la pràctica de passejar, per reivindicar la vida als carrers i s'interessarà pels eixos de territoris, identitats, compromís i reflexió. Si ets de Barcelona i vols anar a FiraTàrrega amb transport públic, hi haurà un bus llançadora per al dissabte que et portarà Tàrrega.



Gran Mercat Medieval a Reus

En el marc de la celebració de les festes que programa la Associació de Veïns Monestir, Reus acollirà aquest cap de setmana un Mercat Medieval.vLa cita inclourà entre 30 i 40 parades, molta animació, una taverna de grans dimensions, una exposició d'elements de tortura, un campament medieval i tallers infantils. També s'ha previst una mostra d'armament i atraccions ecològiques, entre altres.

Festes del Tura d'Olot

Una de les festes majors més populars de Catalunya és sens dubte les festes del Tura d'Olot. Van començar dimecres i acaben diumenge. Són festes gratuïtes, populars i al carrer en els quals la faràndula olotina formada pels gegants, els nans i els cavallets omplen la ciutat. Els Gegants d'Olot són les figures més emblemàtiques d'aquestes celebracions i que s'encarreguen d'executar un ball solemne.

Pel que fa a l'oferta musical de la programació destaca la presència del grup català del moment, els The Tyets, així com altres noms coneguts com Gertrudis, Lildami, Ginestà, 31 FAM, Ebri Knight o Miquel del Roig, entre altres.

Inauguaració del Museu Casteller de Catalunya

El divendres tindrà lloc la inauguaració del Museu Casteller de Catalunya després de gairebé una dècada d'espera. A banda que ja estarà obert al públic, Valls (Alt Camp) ha preparat actes durant tot el cap de setmana per celebrar l'obertura de l'equipament cultural.

La plaça del nou equipament serà l'epicentre de les activitats familiars, que inclouran contacontes, instal·lacions gegants de jocs de bales i tallers castellers, d'origami o pintacares. La Mulassa, el Ball de Bastons o la presentació de la nova colla sardanista infantil Ocells del Bosc també seran els protagonistes de la programació.



Art i cultura al món rural

Tornem a Lleida, però ara a Estamariu (Alt Urgell), un poble que amb poc més de 130 habitants, omplirà aquest cap de setmana els seus carrers d'art i de diverses formes d'expressió cultural en el marc de la primera edició del Festimariu, un certamen que impulsa la Fundació Planes Corts.

El programa té un caire transversal, amb propostes musicals, literàries, gastronòmiques o d'artesania, entre d'altres. La idea és promoure el talent local i entrar en el circuit dels esdeveniments culturals que s'han convertit en un referent al Pirineu. Dins l'apartat musical, s'inclouen les actuacions de tres formacions folk de joves de l'Alt Urgell. Es tracta dels grups Magari (Liv Hallum i Ivan Garriga), Baridà Dons Fers (Georgina Fàbregas, Erika Weigans i Mariona del Carmen) i Dijazzonic (Marc del Pino i Josep Vilarrubla).

Dins la programació de cinema a la fresca, que tindrà lloc a la plaça de la Font Vella, es presentaran dues pel·lícules inèdites: La nit dels Òscars i el migmetratge Malibú Plage.