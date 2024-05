ERC encarrega a Marta Rovira liderar les negociacions per a una possible investidura

ERC encarrega a Marta Rovira el lideratge de les negociacions dels pactes postelectorals que es puguin produir després de les eleccions del 12-M. En concret, la secretària general coordinarà les negociacions per a la constitució del nou Parlament, "així com les negociacions posteriors", en referència a la investidura. L'Executiva Nacional ho ha acordat aquest divendres a la tarda, per bé que Rovira no optarà a la reelecció a secretària general en el pròxim Congrés, que es farà al novembre.

Segons detalla el partit en un comunicat, l'executiva també ha acordat que sigui la militància que prengui la decisió final sobre la investidura a través d'una consulta electrònica. La decisió es justifica "davant la difícil cruïlla política en la qual es troba el país després dels complexos resultats del 12M", que també han obert una crisi a ERC.

En últim lloc, s'ha acordat posar "el focus i centrar els esforços" de tota la formació en la campanya de les eleccions europees que comença la setmana vinent. L'objectiu que plantegen els republicans és "assolir el millor resultat possible" el 9 de juny, afegeix l'escuet comunicat.

Patacada electoral i renuncies

L'anunci arriba després de la patacada electoral d'Esquerra a les eleccions del 12 de maig. Els republicans van perdre 13 escons el passat diumenge, quedant-se amb 20, molt lluny dels 35 de Junts o els 42 del PSC. El càstig de la ciutadania ha obert un procés de reflexió al partit, que s'està saltant amb un cúmul de figures que deixen la primera línia política. Sense anar més lluny, la mateixa Rovira no optarà a la reelecció en el pròxim Congrés.

Però la baixa més destacada ha estat la de Pere Aragonès, cap de llista i president de la Generalitat en funcions, que no recollirà l'acta de diputat i passarà a un segon pla. En canvi, el president del partit, Oriol Junqueras, deixarà al càrrec amb la intenció de recuperar-lo al congrés. El darrer a fer un "pas al costat" ha estat Sergi Sabrià, viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, que ha anunciat aquest divendres que deixarà la política institucional quan hi hagi nou executiu.